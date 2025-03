Németh Szilárd nyakába veszi a kontinenst, indul az európai rezsikörút

Egy Facebook-videóban jelentette be a rezsicsökkentés fenntartásáért felelős kormánybiztos, hogy munkatársaival nyakukba veszik Európát, és több nagyvárosban is megnézik, hogy hol mennyit fizetnek a gázért és az áramért. A romániai számokat már tudja, és ígérete szerint hamarosan közzé is teszi azokat.