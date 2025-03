Elkezdődött a szarvasmarhák leölése Levélen

Eredetileg szombatra tervezték, de egy nap csúszással vasárnap elkezdték leölni a szarvasmarhákat Levélen, ahol szerdán ütötte fel a fejét a száj- és körömfájás fertőzés. A védekezés érdekében Magyarországon több intézkedést is bevezettek, Rusvai Miklós állatjárványtani professzor és Nagy István agrárminiszter is megszólalt az ügyben.

Elkezdődött a száj és körömfájással fertőzött, csaknem 3000 szarvasmarha leölése a Győr-Moson-Sopron vármegyei Levélen – derül ki az RTL Híradó vasárnapi beszámolójából. A vírussal szembeni védekezés érdekében több új intézkedés is életbe lépett, Magyarországon megtiltották a betegségre fogékony fajokat bemutató vásárok szervezését is. Nagy István agrárminiszter bejelentette, hogy az állattartók kártalanítása mellett átmenetileg a dolgozók fizetését is átvállalják.

Mint írtuk, március elején jelent meg ismét Magyarországon a ragadós száj- és körömfájás, több mint ötven év után. A vírust Győr-Moson-Sopron vármegyében, egy kisbajcsi szarvasmarhatelepen azonosították. A hatóság elrendelte a helyszínen lévő 1400 állat leölését, a tetemeket Bábolnán ásták el, amit március 14-én fejeztek be. Szerdán Kisbajcs után egy újabb marhatelepen jelent meg a vírus, Levél településen, ahol emiatt 2300 állatot kell megsemmisíteni.

A 2015-ben alapított levéli gazdaságban közel 3000 szarvasmarhát tartottak. Az eredeti tervek szerint már szombaton elkezdődött volna az állatok leölése, azonban ez végül vasárnapra csúszott.

Az időjárási körülmények, illetve az állati tetemeknek az elföldeléséhez használt földterületnek a megközelíthetősége jelentette az akadályt

– árulta el Pásztor Szabolcs országos főállatorvos, aki a járvány megfékezése érdekében vasárnaptól újabb intézkedéseket vezetett be, mostantól az ország teljes területén tilos a betegségre fogékony fajokat bemutató vásár és kiállítás szervezése.

A Szlovák Közegészségügyi Hivatal korábban arra hívta fel a lakosság figyelmét, hogy mindenki kerülje a pasztőrözetlen tej, illetve az abból készült tejtermékek fogyasztását. Bár még Magyarországon nincs ilyen korlátozás, de a járványhelyzet alakulásától függően a magyar hatóság is megfontolja a lehetőséget, ugyanis a tej is szerepet játszhat a vírus terjedésében. „A tejnek egyébként van járványközvetítő szerepe” – erősítette meg Pásztor Szabolcs országos főállatorvos.

Itthon még nincs szükség intézkedésre

„Magyarországon ez elvárás, tehát azért nem kellett külön mondani, mert nálunk különben is a tejet azt mindig pasztőrözik” – mondta Rusvai Miklós virológus, állatjárványtani professzor, aki szintén úgy látja, hogy nincs szükség külön szabályozásra Magyarországon.

A fagyasztott hús akár évekig fertőzőképesen megőrzi a vírust, az emberek ruházatára, járművek kerekére, külsejére tapadva, szintén a vírusfertőző képes marad akár hetekig is

– árulta el a szakember, megjegyezve, hogy akkor nyugodhatunk majd meg, ha három hónapig nem derül ki újabb fertőződés.

További kártalanítást kapnak a gazdálkodók

A járvány miatt eddig körülbelül 4700 állatot kellett leölni Magyarországon. Nagy István agrárminiszter Facebook oldalán jelentette be, hogy további állami kártalanítást is kapnak a gazdálkodók.

Úgy módosítjuk a bérgarancia alap rendeletét, hogy az ilyen esetekben, amikor a vírus miatt munkájukat elvesztett emberek ne kerüljenek az utcára, ezért átvállaljuk arra az időre ezen embereknek a fizetését, amíg nem telepítik újra a telepeket

– mondta a tárcavezető, azonban az RTL megjegyezte, hogy a kártalanítás ellenére a kisbajcsi gazdaság kénytelen volt alkalmazottainak felét elbocsátani. A levéli telep osztrák tulajdonosa információk szerint nem fontolgat hasonló lépést.

(Borítókép: Szarvasmarhatelep Levélen 2025. március 27-én. Fotó: Máthé Zoltán / MTI)