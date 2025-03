Szegeden is tüntettek a gyülekezési törvény módosítása ellen

Március 29-én, szombaton Szegeden is tüntetést szerveztek, hogy tiltakozzanak a gyülekezési törvény módosítása, valamint a Pride betiltása ellen – adta hírül a Szeged 365.

A demonstrálók délután négy órától a Szegedi Tudományegyetem épülete előtt, a Dugonics téren gyülekeztek, majd Halász Noémi, a Momentum helyi elnökének beszédét követően a Fidesz Victor Hugo utcai székházához vonultak. Este hat óra körül a tüntetők a Belvárosi híd felé vették az irányt, amit a portál információ szerint nagyjából 100-120 fő blokád alá is vett. Itt a helyszínre vezényelt rendőrök távozásra szólították fel a résztvevőket, és a forgalom este hétre helyreállt.

A Dugonics téren többek között Hadházy Ákos független országgyűlési képviselő is felszólalt, aki beszédéről Facebook-oldalán is közölt videót. Az ellenzéki politikus az új törvényt „technofasisztának” nevezte, és elmondta, az Európai Unió új jogszabályai szerint csak súlyos bűncselekmények esetében vagy terrorista akciók ellen lehet bevetni az arcfelismerő rendszereket, ezért a magyar törvény nem felel meg az uniós jognak.

A Szegedma megjegyzi, a beszédeket többször a kormánypártot és a miniszterelnököt gyalázó szidalmakkal szakították félbe a résztvevők, valamint füstgyertyák is előkerültek.

Mint ismert, a Magyar Országgyűlés kivételes eljárás keretében fogadta el azt a gyülekezési jogról szóló törvénymódosítási javaslatot, amely tulajdonképpen a Pride betiltására született. A döntés óta több tüntetést is tartottak már hidakat elfoglalva, a javaslat elfogadása ellen a parlamentben füstgyertyákkal tiltakozó ellenzéki képviselők ellen pedig már büntetőfeljelentés is született, miután Kövér László házelnök milliós büntetéseket is kiosztott. Mint arról beszámoltunk, a Pride-ot tiltó jogszabály ellen huszonkét ország nagykövetsége is tiltakozik.