Az Alkotmányvédelmi Hivatal nyomozást indított a lehallgatási botrány miatt

Az Alkotmányvédelmi Hivatal is vizsgálódik a balatonalmádi önkormányzat épületében talált lehallgatókészülék ügyében – mondta a Telexnek a település polgármestere, Bercsényi László. Korábban már megírtuk, hogy lehallgatókészüléket és rejtett kamerát találtak Balatonalmádi polgármesteri hivatalának jegyzői irodájában. Bercsényi László polgármester már az Indexnek elmondta,

korábban költségvetési csalás ügyében tettek feljelentést, azonban több köztörvényes ügyben is vizsgálat indult az önkormányzatnál.

A videón bemutatott készülék a Telex által megkérdezett, neve elhallgatását kérő szakértő szerint professzionális eszköz, ugyanakkor az állami szervek általában már ennél komolyabb technikai megoldásokkal dolgoznak.

Az információjuk szerint a polgármester már hétfőn találkozik a titkosszolgálat illetékesével, de nem az épületben. Ez viszont arra utal, hogy esetleg az érintettek attól tarthatnak, lehet még lehallgatóeszköz a polgármesteri hivatalban. Bercsényi László nem tudta megmondani, miről beszél majd az Alkotmányvédelmi Hivatal illetékeseivel, ahogy azt sem, hogy a találkozó után megoszthatja-e a nyilvánossággal az ott elhangzottakat.

Ahogy azt korábban már írtuk, Balatonalmádi polgármesteri hivatalában a riasztórendszer beszerelése közben bukkantak a megfigyelőeszközökre. Megkeresésünkre a városvezető elmondta, hogy este fél hét után még javában folyt a helyszínelés, balatonalmádi és veszprémi nyomozók kutattak az eszközök átjátszóállomása után.

A jegyzői iroda azért fontos, mert az összes hivatalos ügy itt zajlik, itt lehet értesülni az összes képviselő-testületi előterjesztésről. Nem tudom, hogy ki mire kíváncsi, de a Versenyképes Járások Programtól kezdve a különböző egyeztetésekig sok minden zajlik most a hivatalban. A kamera most is működik, én az aljegyzővel beszélgettem épp az irodában, amikor az eszköz a szerelők munkája közben kiesett felülről