Kijött a lista, ezek a legkedveltebb gyógyfürdők Budapesten

A Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. (BGYH) összesen 11 létesítményt üzemeltet a fővárosban, ezeknek a fürdőknek a látogatottsági statisztikáiról készül most jelentés. A Termál Online által közzétett lista szerint az élen nincsen meglepetés, 2024-ben is a Széchenyi Gyógyfürdő számolhatott a legtöbb vendéggel. Egészen pontosan 1 millió 374 ezer 692-en vették igénybe a városligeti létesítmény szolgáltatásait, 10 ezerrel többen, mint egy évvel korábban.

A Széchenyi mögött már szorosabb volt a verseny: a Gellért, a Lukács, a Paskál, a Palatinus és a Csillaghegyi gyógyfürdők is 300 ezer fölötti látogatottsággal büszkélkedhettek. A portál szerint a 11 gyógyfürdő közül egyedül a Dandárt látogatták kevesebben 2023-hoz képest, de ez betudható a tavasszal kezdődött felújítási munkálatoknak, ami miatt átmenetileg be is zártak.

A BGYH által üzemeltetett fürdők és strandok éves vendégforgalmának alakulása:

2023 2024 Széchenyi 1 365 913 1 374 692 Gellért 393 515 420 381 Lukács 371 330 381 660 Paskál 356 127 358 931 Palatinus 297 580 336 562 Csillaghegyi 293 160 319 600 Rudas 292 060 311 144 Pesterzsébeti 264 356 284 065 Római 51 854 67 392 Dandár 111 066 54 584 Pünkösdfürdő 31 323 37 149

A Dandáron kívül mind a tíz fürdőnek sikerült forgalomnövekedést elérnie. Százalékos arányban ez a Római Strandfürdőnek sikerült, a 30 százalékos növekedés mindegyik másikon jelentősen túltesz. A legkisebb növekedést a Széchenyi és a Paskál érte el, de előbbi esetében már eleve olyan magas a látogatottsági mutató, ahonnan nehéz ilyen szintű emelkedést produkálni.

