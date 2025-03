A döntés hátterében a Főépítészeti Csoport szakmai állásfoglalása áll, amely szerint az óriáskerék nem illeszkedik harmonikusan sem a belvárosi környezetbe, sem a történelmi látképbe – írja az Egri Ügyek.

A szakértők úgy látják, az óriáskerék idegen elemként hatna a város jellegzetes épületei mellett, hozzáteszik, a város panorámája már így is élvezhető több magaslati pontról, például a várból, a minaret tetejéről vagy a csillagvizsgálóból.

Hangsúlyozzák, nemcsak a városkép módosításáról van szó, hanem a tér műemléki épületeinek érvényesülését is akadályozná.

Eger önkormányzata a döntés előtt megkérdezte a lakosságot is egy online szavazás formájában, ahol a válaszadók 63 százaléka ellenezte, míg 37 százaléka támogatta az óriáskerék felállítását. Az önkormányzat közleményében az is szerepel, hogy ennek ellenére a Városháza továbbra is keresi a város turisztikai kínálatának bővítésére a lehetőségeket.