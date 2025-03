Niedermüller Péterrel egyeztetett Vitézy Dávid az erzsébetvárosi sétálóutcákról

A VII. kerület polgármesterével, Niedermüller Péterrel tárgyalt Vitézy Dávid a sétálóutca-hálózat bővítése, és a trolibuszok közlekedésének megkönnyítése ügyében – adta hírül a Podmaniczky mozgalom vezetője Facebook-oldalán.

Vitézy március 20-án nyújtotta be azt a javaslatát a Fővárosi Közgyűlésnek, amely szerint Belső-Erzsébetváros öt utcájáról és útjáról tiltaná ki az autós forgalmat. Az erről készült tájékoztatásában úgy fogalmazott, „budapesti utcák forgalmi rendjéről a Főváros dönt, nem lehet a kerületekre várni”. Niedermüller ekkor az ötletet alapvetően pozitívnak tartotta, de sérelmezte, hogy velük erről nem egyeztetett.

Erzsébetváros Önkormányzata természetesen élhető és biztonságos utcákat szeretne – ebben nincs köztünk vita. Éppen ezért arra kérem Önt, hogy a javaslatát jelen formájában vonja vissza és egyeztessünk egy időpontot, amikor is az önkormányzat szakemberei be tudják Önnek mutatni a terveinket.

– reagálta bejegyzésében a kerületi polgármester.

Vitézy most azt írja, az ő javaslatában amúgy is szerepelt, hogy egyeztessenek a tervekről, és addig is amíg új döntés nem születik mennek előre. Elmondta, hogy a következő hetekben a kerület szakértőivel, a BKK-val és a Budapesti Közúttal közösen dolgoznak tovább.

Pártpolitikai csatatér helyett valódi városfejlesztés - pontosan ezt értettem a tavalyi szlogen alatt. Ha vannak is éles vitáink, ami egy ekkora és ilyen összetett városban teljesen természetes, akkor se ragadjunk ezekbe bele, hanem keressük meg a továbblépés lehetőségét - hisz Budapest érdeke az első, nem az egók és a lájkok

– írta a képviselő.

Az egyeztetésről Niedermüller is beszámolt. A kerület vezetője közölte, múlt héten Karácsony Gergely főpolgármesterrel, ma pedig Vitézy Dáviddal ült asztalhoz, akikkel egyetértenek abban, hogy újra kell gondolni bizonyos útszakaszok forgalmát, különösen azokon a területeken, ahol a keskeny járdákon már nem férnek el a gyalogosok. Elmondta, hogy a két politikussal többek között ismertette a Klauzál térnek és környékének megújítását célzó terveiket és azt, miért tartják fontosnak, hogy ott jöjjön létre a főváros leghosszabb gyalogosbarát zöld utcája.