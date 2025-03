A Fővárosi Vízművek szolgáltatási területén közel 80 ezer vízóra szorul cserére a lakásokban, mivel év végével túllépik hitelességi idejüket. Ezek az eszközök teszik lehetővé, hogy a tulajdonosok saját egyéni fogyasztás és ne a társasház becsült értéke alapján fizessék a vízdíjat, ugyanakkor a szolgáltató csak érvényes hitelesítéssel rendelkező mérő esetén adhat számlát – adta hírül az Infostart.

Az InfoRádiónak Fogarasi Gábor, a Fővárosi Vízművek vízmérő-kezelési osztályvezetője elmondta, hogy megéri minél hamarabb lépni, mivel sokan az év végéig halogatják a hitelesítést, ezért ekkorra már korlátozottabbak a vállalat és szerződött partnereik kapacitásai. Hozzátette, hogy ebből előfordulnak kisebb-nagyobb kellemetlenségek.

Az osztályvezető azt is elmondta, hogy a 80 ezer lejáró mérőóra viszonylag magas szám, ezért az év második felében várhatóan nőnek a megrendelések, így könnyen lehet, hogy hosszabb várakozási időkre kell számítani. A mérőórák jogszabályilag meghatározott hitelességi ideje nyolc év, ami azt jelenti, hogy

2025-ben a 2017-es dátummal rendelkező eszközök esetében kell intézkedni.

A hitelesítés dátuma megtalálható a számlapon, matricák, gravírozásokkal vagy különböző feliratokkal, illetve a számlákon is feltüntetik, ha a lakásban van lejáró mellékvízmérő, és a szükséges teendőket is időben közlik a lakossággal. A portál megjegyzi, hogy a mérőórák tulajdonosai a felhasználók, ezért azok cseréjéről is nekik kell gondoskodni.

Fogarasi Gábor elmondta, a legegyszerűbb és leggyorsabb megoldás, ha a felhasználók a Fővárosi Vízművek munkatársait bízzák meg a cserével, de dönthetnek a vállalattal szerződésben álló húsz partner egyike mellett is, akik ugyanolyan jogosultságokkal rendelkeznek, mint a vízművek alkalmazottai. Megjegyezte, hogy a szakemberek felhelyezik azokat a sárga plombákat is, amiknek már a fogyasztóknál kell lenniük.

Aki 2017-et lát dátumként a vízórán, annak hitelessége 2026. január elsején jár le hivatalosan, ami azt jelenti, hogy ekkortól megszűnik az eszköz alapján történő közvetlen számlázás. A lejárat után a lakás fogyasztása a társasház bekötési mérőjére terhelődik, és belső elszámolási viszonyba kerül annak közös képviseletével. A portál megjegyzi, hogy a tapasztalatok alapján ez

garantáltan magasabb számlákat eredményez, mint a hiteles mellékmérők alapján történő elszámolás esetén.

Fogarasi Gábor elmondta, a mérők cseréjének ára változó lehet függően attól, azzal kiket bíz meg a fogyasztó, de aki most lép, az még kedvezményes összegre számíthat. Hozzátette, hogy a Fővárosi Vízművek esetében május 10-ig tíz százalékkal olcsóbban lehet kérni a lakás-mellékvízmérő cseréjét. A szakember szerint a mérők számától függően 30 ezer és 100 ezer forint közötti kalkulálhatnak fogyasztók.