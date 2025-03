Borította az asztalt Gyurcsány Ferenc, aztán elárulta, mit tervez Magyar Péterrel

Amikor Gyurcsány Ferenc, a Demokratikus Koalíció elnöke egy borús pénteki napon valahol a román határ közelében arról győzködött a lakókocsijában, hogy ha tehetné, már nem is politizálna, nem hittem a fülemnek. Eddig azt hittem, Gyurcsány Ferenc belehalna, ha mellőznie kellene a politikát.

Egy ideig én is így hittem, de ma már, ha tehetném, reggeltől estig csak írnék és sakkoznék. Fiatalember, viszont mi a Demokratikus Koalícióval a történelem jó oldalán állunk, így ezt egyszerűen nem tehetem meg. Muszáj tovább menni.

Aznap a volt miniszterelnök fáradtnak hatott. Napok óta dolgozott benne az influenza, és tizenegy napja rótta az ország útjait egy szűkös lakókocsiban.

Mielőtt átcsapott volna a beszélgetés egy borús elmélkedésébe, úgy gondoltam, robbantom a bombát: „Elnök úr, mindenki azt hiszi, hogy a történelem jó oldalán áll, de a politikában egy dolog számít, a győzelem. Az orosz elnöknek is meggyőződése, hogy a történelem majd őt igazolja” – így hangzott az a felvetésem, amiből hatalmas vita keveredett, majd végül a harmadik magyar köztársaság 6. miniszterelnöke gazembernek nevezett – azért valljuk meg, ez nem kis teljesítmény innen Angyalföldről, mégiscsak egy volt szocialista kormányfőről beszélünk.

Mielőtt ismertetem a párbeszédünk lényegi elemét, fontos pár dolgot tisztázni. Gyurcsány Ferenc minősítése után rögtön bocsánatot kért, másrészt tényleg hetek óta tartott már az országjárása, ami alatt az újságírók folyamatosan jártak-keltek körülötte. Mi pénteken csatlakoztunk hozzá Biharkeresztesen, ahonnan egyenesen átmentünk Romániába, hogy megmutathassa, ott csak 592 forint literenként a benzin. Bár a szomszédos országunk már a schengeni övezet tagja, és a lakókocsi számos ponton hirdeti, hogy a Demokratikus Koalíció elnöke országjárást tart, a román rendőrök nem ismerték fel Gyurcsány Ferencet, így végül a tankolás igazoltatásba torkollott. De rögzítsük, már csak Nagy Márton miatt: a magyar benzinkutakon az átlagárak magasabbak, mint a határ mellett Romániában.

Amikor kikértem magamnak, hogy gazember lennék, éppen Nyírmártonfalva felé tartottunk a lombkoronasétányhoz, tudják, ahol se lomb, se korona, se sétány – Gyurcsány Ferenc után szabadon. A Demokratikus Koalíció elnöke kezdetben azt fejtegette, nem meglepő, hogy a választókat Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke gyorsan el tudta tőlük szívni: „nekik mindegy, csak Orbán menjen. A tömegpszichológiában ez egy jól leírt állapot”.

Arra pedig, hogy négy darab kétharmad után talán ki kellene végre jelenteni, hogy nem jó stratégiát alkalmaz Orbán Viktorral szemben, így felelt: „Én gondolok valamit a hazámról, és ezt konzekvensen képviselem. Tisztességes politikát, csak tisztességes csapat képes véghezvinni. A Demokratikus Koalíciónál ehhez nem látok alkalmasabb csapatot. Nem görcsölök azon, hogy hány szavazónk van. Pál apostol tizenharmadikként csatlakozott egy olyan zsidó szektához, aminek akkor esélye sem volt arra, hogy világegyház legyen.”

Gyurcsány Ferenc szerint mindegy, hogy hány szavazójuk van, a lényeg, hogy a DK-nak igaza van, Orbán Viktor pedig hazudik, és Magyar Péter még bőven az elsősorban tapsolt a miniszterelnöknek, amikor ő már hosszú évek óta harcolt a Fidesz ellen. „Elnök úr mindenki azt mondja, hogy igaza van. A politika nem inkább a győzelemről szól?” – tettem fel a kérdést.

A hazánkról beszélünk, fiatalember. Arról, hogy mi jó a hazámnak. Akkor is ezt képviselem, ha egymillió vagy ha százezer ember áll mögöttem. A magyar közélet durva deformációja, hogy a többséget összekeveri a történelmi és politikai igazsággal. És azt gondolja, a többség véleménye azonos az igazsággal.

Tehát Gyurcsány Ferenc szerint az a „jó csávó”, aki olyanokat mond a hazájáról, ami történelmileg érvényes, ellentétben azokkal, akik adatbázisokkal mozgósítanak, és így több szavazatot gyűjtenek. „Történelmileg a legérvényesebb szöveget ma a DK mondja. Történelmi értelemben igazabb szöveget mondok, mint Orbán” – összegezte.

Majd feltettem azt a bizonyos kérdést: „Kinek az igazságát, elnök úr?”

Arra a példánkra, hogy az ukránok most a történelmi igazságukért küzdenek, de úgy tűnik, hogy majd’ 20 százalékot vesztenek az országukból, pedig így kontrázott Gyurcsány Ferenc: „Mert egy gazember megtámadta őket, és megcsonkítja az országukat. Mondja, maga mit csinálna, ha megtámadnának minket? Gondolom, kardot ragadna.”

„Ez természetes Elnök úr, de tudnám, hogy a front túloldalán a másik katona úgy gondolja, nála van a történelmi igazság” – válaszoltam.

Ugyanakkor a Demokratikus Koalíció elnöke szerint Oroszország öt nemzetközi szerződésben elismerte Ukrajna szuverenitását. Majd arra az álláspontra, hogy az igazságérzetet jelentősen befolyásolják a nézőpontok azt felelte, hogy ez nem igaz, pusztán a történelem narrációja térhet el egymástól, de a valóság marad. „Maga most valójában Putyinnak akar igazat adni” – vádolt ezzel Gyurcsány Ferenc.

Ezt pedig kikértem magamnak: „Ne adjon olyat a számba, ami nem hangzott el, mert nem erről beszéltem.” De hajthatatlannak tűnt: „a szerkesztőségére ez a megállapítás mindenképpen igaz.” Így emlékeztettem arra a volt miniszterelnököt, hogy még véleménycikkeket is írt az Indexbe: „komolyan gondolja, hogy az Index Putyin álláspontját védi?”

„Megértőbbek Putyinnal. Az én szememben ön gazember. Önök pedig Putyin álláspontját védik, és ezt rögzítettük” – összegezte, de ezt ismételten határozottan visszautasítottam: „Ez nem igaz és ezt maximum csak Gyurcsány Ferenc rögzítette. Nem gondolhatja komolyan, hogy egy háborús bűnöst védünk.”

Ezen a ponton kiabált előre a lakókocsi hátsó részéből Gyurcsány Ferenc sajtófőnöke, érdeklődött, hogy pontosan mit csinálunk. „Ne ijedjen meg, Viktória, respektáljuk egymást, csak egy kicsit hangosabban beszélgetünk az Indexes kollégával” – mondta a DK elnöke, majd így fogalmazott:

Gyurcsány Ferenc szerint hosszú távon az „egyetemes emberi jó” győzedelmeskedik, és ehhez közelebb áll a Demokratikus Koalíció, mint bárki más a mai magyar politikában, függetlenül attól, hogy hányan támogatják most őket. „Maga azt állítja, hogy a politika végső értelme a győzelem, a többség megszerzése. Nem így van. A politika végső értelme a többség jóléte és a boldogsága. A többség hite, hogy egy olyan közösségnek a tagja, amely valójában az egyetemes jót keresi” – összegezte a DK elnöke. Ezen a ponton álltunk meg kávézni Nyírmártonfalva környékén.

Úton a lombkoronasétány felé a Demokratikus Koalíció elnöke a vezetés közben kifejtette, hogy a párt életében fontos változás volt a tavalyi választás után, amelyet követően Dobrev Klára háttérbe került. „Fájdalmasan fogtuk fel az eredményét. Ugyanakkor természetes volt, hogy ebben a csalódásban tovább kell vezetni a pártot, az elnök pedig teszi a dolgát.”

Gyurcsány Ferenc elmondta, hogy Magyar Péter jobboldali pártot csinál. Így még karakteresebben meg kell mutatniuk, hogy miben térnek el tőle. Úgy véli, minden ellenzéki párttól vett el szavazatot a Tisza Párt, de darabszámban – a méretéből kifolyólag –, a DK-ból ment el a legtöbb szavazó. „A Demokratikus Koalíciónak nincs esélye egyedül leváltani Orbán Viktort. Mi, ha jól szerepelünk a választáson, akkor újra középpárt leszünk.”

A meglepő kijelentést követően elmagyarázta, nem a többség, hanem az alkotmányos álláspont legitimálja. A demokratikus politikai magatartás a párbeszédre, a diskurzusra, az együttműködésre épül Gyurcsány Ferenc szerint „Megpróbálunk nyerni, de ma úgy látom, hogy nem lesz többségünk. Ugyanakkor a nem többségi álláspont is rendkívül fontos.” Arra felvetésünkre, hogy a politikának a győzelem az egyik elsődleges célja, Gyurcsány Ferenc így fogalmazott: „Én mindig győzni akarok, de nem tudnék annál gúnyosabb szöveget elképzelni az Index hasábjain, mint azt, hogy »Gyurcsánnyal beszélgettünk, és ez a szerencsétlen balf*sz azt mondta, hogy győzni fog jövőre«. Erre mindenki azt mondaná, hogy vak, vagy nagyon jó szert vett magához.”

Sőt ennél tovább ment, szerinte nem taktikai hiba kimondani, hogy nem nyerhetik meg a választást. „Hiszen a magyar politikai palettán ma szemmel látható, Ukrajnával és a Pride-al kapcsolatban egyértelmű álláspontot képviselünk. Mi képviseljük azt, ami Orbán Viktortól eltér. Nagyon fontos, van egy párt, amelyik ezekben az ügyekben egyértelműen fogalmaz.”

Ráadásul úgy véli, hogy a kormányt nem érdekli igazán a Pride ügye, csak meg akarják osztani Magyar Péter táborát. Gyurcsány Ferenc egyébként egyetért Magyar Péterrel abban, hogy Orbán Viktort csak egy az egyben lehet megverni. Bár nem tetszik neki, hogy a Tisza elnöke nem törekszik együttműködésre, mindenkivel hajlandóak lennének együttműködni, hogy „eltakarítsák” a Fideszt.

– mutatott rá egy hatalmas gödörre a Demokratikus Koalíció elnöke. Hát így, ilyen felkiáltások mellett, megannyi zökkenő után végül egy poros földútra kanyarodtunk, amely a szabolcsi pusztaságba vezetett. Arra a hírhedt helyre, amelynek neve talán még Európa távoli sarkaiban is visszhangzott.

A tarra vágott erdő mellé épült volna a lombkoronasétány 60 millió forintos unió pályázati pénzből. A polgármester még 2018-ban magánszemélyként pályázott a projektre. A kivitelezés helyszíne saját erdejének területe volt. A fejlesztés megvalósítása közben kivágták az erdőt, így a lombkoronasétány mellől a lényeg, maga a lombkorona teljesen hiányzik.

Az 50 méter hosszú, sétány céljára épített, fából készült szerkezet napjainkban is magányosan árválkodik az ország keleti csücskében beszédes példát állítva az uniós pénzek magyarországi felhasználásának. Gyurcsány Ferenc szerint a kormány pénzlopásának egyik szinonimája lett a lombkorona sétány. A fotók és videós bejelentkezés után a DK elnöke visszapattant a volán mögé, indultunk Vásárosnamény felé.

Útközben Kállósemjénnél megálltunk ebédelni, egy hamisítatlan szabolcsi vendéglőnél, ahol a gulyáslevestől az igazi töltött káposztán át minden volt, annak ellenére, hogy gyakorlatilag Gyurcsány Ferencnek kellett kinyittatnia a helyet. A zárás közben hevesen belépve közölte: „piszok éhesek vagyunk”. Gyorsan melegítettek mindenkinek ebédet, a DK elnöke pedig kifejtette, szerinte a Fidesz az utolsó pillanatban is képes lesz módosítani a választási szabályokon. „Ez egy megépített hatalomgyár.” Majd kommentálta azt is, hogy Jakab Péter a napokban a Demokratikus Koalíció vezetőivel vonult, és egyes hírek szerint a pártban listás helyet kaphat:

Viszont szerinte Jakab Péter úgy beszél, hogy azt mindenki megérti. „Ha Jakab Péter azt mondja nekünk, hogy a 106 egyéni képviselő között valahogy szeretné, hogy ha őt jelölnénk, akkor mi, azt hiszem, ezen elgondolkodnánk.” Arra a kérdésre pedig, hogy 2022-ben a vereség után miért nem állt fenn a színpadon Márki-Zay Péter mellett azt mondta, hogy a volt miniszterelnök-jelölt a kampány alatt egy hivatalos találkozón azt kérte, ne kampányoljon mellette. „Miért mentem volna oda azon az éjszakán?”

A hamisítatlan szabolcsi töltött káposzta után ismét következhetett a vezetés, de előbb mindenki fizette a saját számláját. Gyurcsány Ferenc pedig külön feladatot kapott, megkérték, dedikálja az étterem emlékkönyvét. Az utolsó úti célunk Vásárosnamény volt, azon belül a helyi kórház. Az úton Gyurcsány Ferenc odavetette:

Fiatalember, a három és az öt százalék is erő. A politika a közjó szolgálata. A közjó szolgálata pedig a legjobb út megkeresése. Úgy keressük a legjobb utat, hogy kurva sokfélék vagyunk, mi politikusok pedig érvelünk. És időnként erre, majd aztán arra dől a nép. A népnek joga van dönteni, de ez soha nem jelenti azt, hogy jól is dönt. Mi nagyon boldogok vagyunk, hogy van választék. Maga pedig nagyon boldog választóként, hogy több út is létezik. Az én politikámnak az érvényességét nem a többség helyzete határozza meg.