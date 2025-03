A rendőrség tájékoztatása szerint egy 16 éves fiatal már egy éve „foglalkozott” drogkereskedelemmel a gödöllői intézményben, majd sikerült rávennie egy 15 éves társát, hogy fektessen be egy nagyobb összeget az üzletébe.

Az új társ több százezer forintot invesztált is a bizniszbe, de új vásárlókat is szerzett, így a befektetése már egy hét alatt megtérült, sőt, haszonra is szert tettek. A sikeren felbuzdulva a fiatalabbik diák már heti szinten adott pénzt idősebb társának, és segített a drog terjesztésében is. A police.hu közlése szerint a vásárlók nagyrészt kiskorúak voltak.

A nyomozás alatt kiderült, hogy egy 16 éves zsámboki fiú rendszeresen vásárolt tőlük marihuánát, de nemcsak saját fogyasztásra, hanem továbbértékesítés céljából is. A rendőrség külön kiemeli azt az esetet, amikor egy adagot egy kiskorú iskolatársának adott tovább, míg

egy másik adagot a tanórák kezdete előtt együtt szívtak el, amitől a kiskorú fiú annyira rosszul lett, hogy mentőt kellett hívni hozzá.

A rendőrségi adatgyűjtés során kiderült, a fiatal kereskedők egy kollégiumban is rendszeresen árulták a kábítószert. A nyomozók mindhármójukat elfogta, gyanúsítottként hallgatták ki őket, majd kezdeményezték előzetes letartóztatásukat, amit bíróság március 30-án elrendelt. A nyomozók később egy negyedik, szintén 16 éves, péceli fiút is gyanúsítottként hallgattak ki, majd őrizetbe vették.

Az őrizetbe vett fiatalok lakcímein folytatott házkutatások alkalmával a rendőrök kábítószergyanús anyagmaradványt, mérleget, telefonokat, sodort cigarettákat, kézi őrlőt és önzáró tasakokat foglaltak le.