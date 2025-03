Egy 46 éves bonyhád-börzsönyi férfi lakásán a helyi rendőrség 124 gramm fehér port, 77 gramm kábítószergyanús zöld növényi törmeléket és kábítószerrel szennyezett zacskókat és a kábítószer porciózásához használatos mérleget is talált – írja a rendőrség.

A Bonyhádi Rendőrkapitányság egyenruhásai ellenőriztek egy arra járó autóst a napokban. A rendőröknek rögtön feltűnt, hogy a sofőr nincs vezetőképes állapotban, ezért megszondáztatták, de az eredmény negatív lett. Ekkor merült fel bennük a gyanú, hogy a férfi kábítószer hatása alatt lehet.

A férfi a volán mögött, az ellenőrzés alatt egy fehér porral szennyezett üvegcsét szorongatott, később pedig elismerte, hogy mielőtt az autóba ült volna, többfajta narkotikumot is fogyasztott.

Az autója átvizsgálása során két „kgb” feliratú rózsaszín tablettát és készpénzt is találtak. A sofőrt mintavételre is előállították, ugyanis a gyorsteszt többféle kábítószerre is pozitív eredményt mutatott.

Az igazi meglepetés akkor érte a hatóságokat, amikor a férfi lakására értek. 124 gramm fehért port és 77 gramm kábítószergyanús zöld színű növényt találtak nála. A ház egyik melléképületében pedig további 327 gramm zöld növényi szert találtak, ami az elsődleges vizsgálatok alapján marihuána lehet.

A rendőrség több mint 1400 adag kábítószert foglalt le, melyek feketepiaci értéke meghaladja az 5,5 millió forintot.