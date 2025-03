Döntött a Fővárosi Közgyűlés, olcsóbb lesz a fürdőzés Budapesten

Vitézy Dávid közösségi oldalán írt hétfői posztjában jelentette be, hogy a fővárosi fürdőkbe a diákok áprilistól olcsóbban juthatnak be, valamint bizonyos idősávokban még kevesebbe kerülnek a belépőjegyek. Nyártól pedig ezeket a kedvezményeket minden budapesti lakosra kiterjesztik, emellett hosszabb nyitvatartás és online időpontfoglalás is várja a fürdőzni vágyókat.