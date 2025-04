Április 1-jén közölte a Fővárosi Nagycirkusz, hogy bezárja kapuit

A Fővárosi Nagycirkusz április 1-jén jelentette be közösségi oldalán és a honlapján, hogy az intézmény bezárja kapuit. A közleményből azonban nem derül ki, hogy mi áll a háttérben, a kommentszekcióban pedig gyorsan eszkalálódott a helyzet, sokan egyáltalán nem tartják viccesnek a bejegyzést.

A fények kialszanak, a manézs csendbe burkolódzik. A Fővárosi Nagycirkusz, Közép-Európa egyetlen kőcirkuszának 136 éves fennállása óta a Nemzeti Cirkuszművészeti Központ először volt kénytelen meghozni ezt az elkerülhetetlen és egyszersmind fájdalmas döntést

– áll a szomorú hangvételű közleméyben.

Továbbá megköszönték a közönségnek a rengeteg közös élményt, a magyar és külföldi artistaművészeknek a magas színvonalú művészeti produkciókat. Hozzátették, hogy nekik köszönhető a magyar cirkuszművészet jó hírneve mind Magyarországon, mind külföldön. Kiemelték, hogy a Fővárosi Nagycirkusz további sorsáról csak a későbbiekben adnak tájékoztatást.

Új cirkuszművészeti központ épülhet

Ugyanakkor valami alapja árilis 1-je ellenére is lehet a dolognak, még ha az nem is tűnik valószínűnek, hogy végleg megszűnik a Fővárosi Nagycirkusz. Mint korábban megírtuk, változtatásokat vinnének végbe a budapesti állatkert területén, a mostani Fővárosi Nagycirkusz helyén pedig új cirkuszművészeti központ épülne. A MÁV még decemberben Budapest nagy pályaudvarai – köztük a Nyugati pályaudvar – fejlesztésére írt ki pályázatot, az Építési és Közlekedési Minisztérium (ÉKM) pedig megvalósíthatósági tanulmányt is rendelt a terület átalakítására. A változtatások alapját Kovács Balázs Norbert miniszteri biztos korábbi koncepcióterve jelenti.

A koncepciótervben szerepel egy zöldfolyosó, amely a Podmaniczky út mellett a Teréz körúttól a Városligetig húzódna – s a körút egy részén közparkot hoznának létre. Azonban az új cirkuszművészeti központ is ott épülne fel, ezért megoldásként a Fővárosi Nagycirkusz városligeti épülete mellé helyeznék át. Viszont ott sincs erre hely a Fővárosi Állat- és Növénykert (FÁNK) miatt, amely ott húzódik, s funkcióvesztés nélkül nem tud területet biztosítani.

Kovács Balázs Norbert szerint az lenne a jó megoldás, ha az intézmény mögötti vasúti terület felé helyezkedne az állatkert, és így a cirkusz is megkapná a szükséges területet. A vasúti vágányokat pedig a Vágány utca mellé helyeznék át.