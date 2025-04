Gulyás Gergely: Van remény a NER-es kullancsoknak

Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter egyetértett Lázár János építési és közlekedési miniszter Kisvárdán elmondott kullancsozós beszédével. Mint mondta, szerinte a NER-es kullancsoknak is van remény, hiszen még az ellenzék vezetői is lehetnek. Kiemelte azt is, hogy ő sosem akart gazdasági sikereket elérni, kifejezetten a politikai kapcsolatait felhasználva.