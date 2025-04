Hadházy Ákos kedden ismét tüntetésre készül, de szerinte ki akarnak babrálni velük

A független országgyűlési képviselő ismét tüntetést szervez, és a demonstrálókkal az Erzsébet híd lezárását tervezi. A rendőrség legutóbb ezt nem engedélyezte, most azonban bírósági utasításra kénytelen voltak beleegyezni.

Akárcsak egy hete, most kedden is tüntetést szervez Hadházy Ákos a gyülekezési törvény módosítása és a Pride betiltása ellen. A független országgyűlési képviselő legutóbb az Erzsébet hídra szerette volna szervezni a demonstrációt, akkor azonban a közlekedés akadályozására hivatkozva ezt nem engedélyezték.

Hadházy Ákos a közösségi oldalán jelezte, hogy a rendőrség bírósági utasításra most kénytelen volt engedélyezni, hogy a mai tüntetésnek az Erzsébet híd adhasson otthont. Hozzátette, ahogy a múlt héten, úgy most is békés, de határozott eseményre készülnek. A politikus szerint tisztán látszik, hogy a kormányt zavarják a demonstrációk, erre utal, hogy a hatóságok megpróbáltak „kibabrálni” velük.

Az Erzsébet hídra bejelentett tüntetésünket ugyan tudomásul vették, de a »közlekedés sérelmére« hivatkozva a PESTI oldalról egy határozattal »eltolták« azt egészen a BUDAI pillérig. Ennek egyetlen oka, hogy a távolság és a hídpálya görbülete miatt jóval kevésbé látszódjék Pest felől, illetve lehetőleg a tömeg is kisebbnek tűnjön

– írja Hadházy Ákos.

Az országgyűlési képviselő hozzátette, hogy az Erzsébet híd most is le lesz zárva, a tervek szerint egészen késő estig. A legutóbbi Kormányinfón Gulyás Gergely, majd a pénteki rádióinterjújában Orbán Viktor is beszélt a hídfoglaló akciókról, egyetértve, hogy azok százezrek normális közlekedését teszik tönkre.