Orbán Viktor bevetette a titkos fegyvert, és nem a poloskázás volt az

Márciusban is folytatódott a Lájkok Ligája, ahol a pártelnököket eresztjük össze hónapról hónapra, hogy összemérjék erejüket és követőbázisaik létszámát. A verseny egyre több platformon látszik kiélezettnek, ráadásul olyan elnökök vannak hatalmas mérföldkövek kapujában – vagy éppen már át is léptek rajta –, akikről ezt pár hónappal ezelőtt még senki nem gondolt Vona… elnézést, volna.

Márciusban beindult a politikai nagyüzem, Orbán Viktor 15-ei beszéde, Magyar Péter országjárása és kvázi népszavazása tovább dagasztja követőinek táborát, míg a Momentum füstgyertyázása a Parlamentben és a folyamatos tiltakozás a Pride-ot betiltó törvénymódosítás ellen nemigen hozott a konyhára. Már ami a lájkokat illeti, hiszen a közbeszédet egyértelműen tematizálták Tompos Mártonék – kiegészülve Hadházy Ákos független országgyűlési képviselővel –, de az árrésstop és a 15. alaptörvény-módosítás azért versenyre kelt a lilákkal.

„Átteleltek a poloskák”

„Átteleltek a poloskák” – mondta Orbán Viktor ünnepi beszédében, március 15-én, majd a külföldi támogatásokra utalva kifejtette, hogy felszámolják a pénzügyi gépezetet, amely korrupt dollárokból vásárolt meg politikusokat, bírókat, újságírókat, álcivil szervezeteket és politikai aktivistákat. Ez a mondás pedig igen erős hatással volt a kormányfő követőtáborára, hiszen 15-én ugyan csökkent 200 emberrel, utána viszont naponta több százzal gyarapodott. Mégis az egy héttel korábbi, március 8-i nőnapi poszt volt, ami igazán megindította a növekedést, hiszen az azt követő hétvégén csaknem 4000 lájkolót szerzett a miniszterelnök.

Mégsem Orbán Viktor nyerte a Facebookon a márciusi hónapot, ugyanis a Tisza országjárása 46 ezer követőt hozott Magyar Péternek csak ezen a platformon, amivel átlépte az 500 ezret.

Ezzel persze a Tisza Párt elnöke még mindig jóval le van maradva az 1,3 milliós tábornak posztoló miniszterelnöktől. Gyurcsány Ferenc és Márki-Zay Péter fej-fej mellett 4 ezer követővel lett gazdagabb, Vona Gábor gyakorlatilag hónapok óta mintha jelen sem lenne a legnagyobb közösségi oldalon, ugyanis egy helyben stagnál, Kovács Gergely viszont lubickol a figyelem középpontjában. Mióta elfoglalta a XII. kerület polgármesteri székét, márciusban újabb 8 ezerrel nőtt a bázisa, jövő hónapban pedig jubilálhat, hiszen át fogja lépni az 50 ezres küszöböt.

A Jobbik, az MSZP és a Párbeszéd változásait nehéz mérni, mert mindössze pár emberről van szó, viszont Tompos Márton – noha a többi platformon nem – a Facebookon legalább még életben tudja tartani a Momentumot. 2025 harmadik havában 5 ezerrel nőtt a követőtábora, ami az elmúlt hónapok stagnálását tekintve elég nagy ugrásnak nevezhető, de hát tudjuk, hogy nem lehet minden hónapban füstgyertyákkal megzavarni egy parlamenti szavazást – főleg, hogy a párt képviselőit kitiltották az Országházból.

Sakkozás 5D-ben

Nagyon úgy tűnik, hogy Orbán Viktor kinőtte Magyarországot, s amíg a többi párt vezetője az idehaza is népszerű platformokon próbál növekedni – néhányan fennmaradni –, addig a kormányfő már „5D-ben sakkozik” – ahogy azt emlegetni szokták. Ez látszik abból is, hogy egy hónap alatt csaknem 36 ezer követővel gyarapodott X-en, ez pedig a februári után már a második olyan hónap, amikor elképesztő növekedést produkált.

Magyar Péter itt csak 1400 követőt tudott grundolni, Márki-Zay Péter mindössze százat, a platform egyik nagy favoritjának számító Toroczkai László pedig szintén csak 1400-at. A többiek tulajdonképpen itt csak vegetálnak, Vona Gábor és Tompos Márton tábora még apránként fogy is, úgyhogy Elon Musk platformján nem kérdéses, Orbán Viktor itt egyeduralkodó.

Gyurcsány jobb vót?

Az Instagram ismét Magyar Péter területe lett, ugyanis hiába a folyamatos inzultusok és balhék, a Tisza Párt elnökének népszerűsége, úgy néz ki, töretlen, 16 ezer plusszal zárta a márciust. Mondjuk ehhez talán az is hozzájárulhatott, hogy bejelentette, Orbán Viktor miniszterelnök körzetében (Budapest 3) kíván indulni egyéni jelöltként.

Természetesen a kormányfőt sem kell félteni, 6 ezres növekedést produkált a Meta kisebb platformján. Az egyetlen pártelnök, akinek az Instán csökkent a népszerűsége, az Ungár Péter volt, éa nagyon úgy néz ki, hogy nemcsak a Facebookról, hanem az Instagramról is lemondott. Van viszont egy mérföldkő, hiszen a Demokratikus Koalíció feje,

Gyurcsány Ferenc átlépte a bűvös 50 ezres küszöböt,

miközben Márki-Zay Péter hiába áll már hónapok óta a 30 ezres határ kapujában, egyszerűen képtelen túllendülni rajta. A többiek nagyjából észre sem vehető változásokat produkáltak.

Mellbimbógate

Átkanyarodva a TikTokra kijelenthető, hogy még mindig ez a legdinamikusabban fejlődő platform Magyarországon, itt még azok a politikusok is növelni tudják a követőbázisukat, akik a közösségi média többi ágazatában szinte jelen sincsenek (például Komjáthi Imre vagy Adorján Béla), vagy éppen teljesen inaktívak (Ungár Péter). Valószínűleg ehhez az is hozzájárul, hogy a fiatalok itt töltik a legtöbb időt – köszönhetően az őrült trendeknek, a mellbimbógate-nek, vagy éppen egy-egy celebnek, aki bohócot csinál magából.

A TikTok ismét Magyar Péter játszótere volt, hiszen az elmúlt 31 nap 43 ezer követőt hozott a Tisza Párt elnökének, ehhez képest Orbán Viktor 8 vagy Gyurcsány Ferenc 11 ezres növekedése szinte már említésre sem méltó – hát még a többiek teljesítménye. Jó, azért még Toroczkai László 12 ezres gyarapodását említsük meg, hiszen neki a Facebooknál és az Instagramnál nem juthat kredit a letiltása miatt.

Azt viszont még mindenképpen említsük meg, hogy így már mind Gyurcsány Ferenc, mind Márki-Zay Péter a 100 ezres kapuban toporog – vagyis Gyurcsány inkább rohan felé –, Adorján Béla pedig elérheti az 5 ezres küszöböt áprilisban.

Ez a mi hazánk

Bár azt hihettük, hogy Orbán Viktor beszéde majd felrobbantja a YouTube-ot és az egekbe lövi fiókjának népszerűségét, egész egyszerűen ez nem történt meg. Mindössze 2700 követőt eredményezett a beszéd, ennyit pedig még majdnem Vona Gábor is összehozott az elmúlt egy hónapban – mondjuk ő kb. csak itt van jelen, a többi platformon stagnál vagy fogy.

Az országjárás viszont itt is kifizetődő volt a Tisza-elnök számára, ugyanis Toroczkai Lászlóval együtt 12 ezres növekedést sikerült produkálnia a videós oldalon. Érdekes még, hogy hiába Gyurcsány Ferenc országjárása – bár ő csak egy lakókocsival nyomul, nem egy komplett stábbal és nagygyűlésekkel meg beszédekkel –, a YouTube-on egyetlen követőt sem sikerült szereznie az akciójával. Toroczkai így csaknem 50 ezerrel vezet a második helyezett Magyar Péter előtt, tehát egyelőre még nem kell attól tartania, hogy egyetlen trónjától megfosztják.

Semmi sincs kőbe vésve

Látszik tehát, hogy Orbán Viktor elsősége továbbra is stabilnak mondható négy különböző platformon is, viszont ha a trendeket vesszük figyelembe, akkor nem lényegtelen, hogy TikTokon már csak 18 ezerrel vezet Magyar előtt, amit egy újabb sikeres hónap alatt simán behozhat a Tisza vezére. Illetve azt sem árt figyelembe venni, hogy amíg Orbán növekszik, addig Toroczkai is elképesztő ütemben gyarapodik, tehát még a második hely sincs kőbe vésve a kormányfő számára.

Az X-en nagyjából nincs verseny, Instagramon is 70 ezer a különbség Orbán pole-pozíciója és Magyar Péter között, míg Facebookon több mint 800 ezer a kormányfő fórja. Viszont azt azért meg kell említeni, hogy Magyar egy év alatt lépte át a félmilliós küszöböt, amire egy évvel ezelőtt még senki sem fogadott volna nagy tétekben.

(Borítókép: Orbán Viktor és Magyar Péter. Fotó: Tövissi Bence / Index)