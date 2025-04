Hat év után új korszak kezdődik a MÁV-nál

Hat év után új mobilalkalmazást indított a MÁV-csoport MÁV+ néven. Az új app már a nagyközönség számára is letölthető az App Store-ból és a Google Playről.

Az Építési és Közlekedési Minisztérium (ÉKM) és a MÁV-csoport januárban 10 vállalást tett közzé, amelyek egyike az, hogy a több mint hatéves MÁV mobilalkalmazást fokozatosan új applikáció váltja fel, amely a MÁV+ nevet kapta.

Mint írták, a vállalást betartva igyekeztek egy ügyes és korszerű alkalmazást létrehozni, amelyben valóban minden – a MÁV-csoport járataival és egyéb közösségi közlekedéssel megtehető – utazás a lehető legkevesebb kattintással, gépeléssel megtervezhető, és fürgén állítja össze a kívánt utazást akár háztól házig, aktuális pozíciótól vagy beírt címtől például a munkahelyig, iskoláig, rokonok, barátok címéig vagy különböző közintézményekig, szolgáltatókig és természetesen ellenkező irányban is.

Több ezer tömegközlekedési állomással és megállóhellyel, valamint milliónyi címmel, POI-val kalkulál, hogy a helyközi vasúti, busz- és HÉV-, illetve helyi városi, fővárosi járatokat ajánlva a legkedvezőbb, leggyorsabb eljutási ajánlatokat listázza. Itt fontos megjegyeznünk, hogy a térképfunkció csak később érkezik a MÁV+ appba.

Mit tud a MÁV+ app?

Az új app egyik előnye, hogy a már meglévő felhasználói fiókkal és jelszóval is be lehet lépni, amit korábban a régi MÁV appon vagy a jegy.mav.hu oldalon regisztráltak maguknak az utasok. A közösségi fiókokkal történő bejelentkezési lehetőség is hamarosan elérhető lesz.

Az első bejelentkezéskor a profil kitöltésével létre kell hozni az első mentett utast, ezt természetesen a jegy.mav.hu/profil oldalon is meg lehet tenni. Az itt beállított utas lesz az alapértelmezett a gyorsabb vásárlás érdekében. Fontos a saját adatokat pontosan megadni, hogy a megvásárolt bérlet érvényes legyen, mivel ezt a jegyvizsgálók ellenőrzik az utazás alkalmával. A regisztrációt követően több utast is el lehet menteni arra az esetre, ha mások részére akar jegyet vásárolni az utas. Minden esetben az utas teljes, hivatalos nevét, születési idejét is meg kell adni. Az utasadatok rögzítésekor van lehetőség kiválasztani a kedvezményeket.

A MÁV+-ban jelenleg az országbérlet, vármegyebérlet, Magyarország24 és a Vármegye24 napijegyek érhetők el, és már váltható az utazáshoz helyjegy is.

Ezen díjtermékek felhasználási szabályai nem változtak, a 30 napos bérletek változatlanul használhatók a BKK járatain is. Azonban a viszonylati menetjegyek és városi termékek, nemzetközi ajánlatok jelenleg még nem elérhetők. Ezek a következő fejlesztési ciklusokban fokozatosan kerülnek be.

A díjtermék kiválasztása után a fizetéskor a SimplePay fizetési felületen keresztül lehet kiegyenlíteni a számlát Simple-fiókkal, qvik ingyenes átutalással vagy bankkártyával és digitális tárcával (ApplePay, GooglePay). A bankkártyaadatokat el is lehet menteni a gyorsabb és kényelmesebb vásárlás érdekében, illetve aki a korábbi MÁV appos regisztrációját használja, annak a mentett kártyaadatokat is betölti.

Ha egyszerre több jegyet vesz meg az utas az utazásához, akkor az adott utazáshoz tartozó jegyek egy közös csempén belül találhatók meg a Jegyeim menüpontban. A jegyképek között változatlanul oldalirányú lapozással lehet navigálni. A Jegyeim / Érvényes menüpontban találhatók meg a megvásárol díjtermékek. Kék színű jelölést kapnak a bérlet, illetve napijegy típusú termékek, a viszonylatalapú jegyek pedig sárgát. A korábban már betöltött jegyek pedig akkor is bemutathatók az appon, ha a telefon átmenetileg offline állapotba kerül.

A régi alkalmazást használók egyik leggyakoribb kívánsága volt, hogy sötét témával is lehessen használni. Az új applikációban eleget tettek a kéréseknek, így a téma lehet világos vagy sötét, esetleg a készülék beállításaihoz alkalmazkodó, azaz automatikus. Ha egy járat útját vagy állomást valamilyen késést okozó rendkívüli esemény, változás vagy karbantartás miatti vágányzár érint, akkor arra is felhívja a figyelmet, ahogy teszi azt a régi MÁV applikáció, a jegy.mav.hu vagy EMMA is.

Használható-e a régi MÁV applikáció?

Az új alkalmazás egyelőre a leggyakrabban igénybe vett funkciókat kínálja, ám az év során hónapról hónapra érkeznek majd az újabb funkciókat, díjtermékeket tartalmazó frissítések, így fokozatosan éri majd el a tervezett végleges változatát. A teljes funkcionalitás eléréséig is egyszerűbben, kényelmesebb és korszerűbb megoldásokkal szolgálja ki a felhasználókat a régi, már csak nehezen fejleszthető MÁV mobilalkalmazáshoz képest, amely addig is elérhető marad. Ezenkívül a meglévő funkciók mindegyike változatlanul elérhető – a régi MÁV appon túl – a jegy.mav.hu oldalon is.