Leáldozott a papírnyugtáknak: júliustól munkába állhat a NAV új rendszere

Megjelent a Magyar Közlönyben az e-pénztárgépek forgalmazásáról, üzemeltetéséről, valamint az e-pénztárgépek és az e-nyugta kiállításának követelményeiről szóló rendelet, amely kedden már hatályba is lépett. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal közleményben tudatta, hogy leáldozott a papírnyugtakorszaknak, már júliustól üzembe helyezhetők az e-pénztárgépek.

Kedden hatályba lépett az e-pénztárgépekről szóló, Magyar Közlönyben megjelent rendelet, amely véget vethet a papírnyugtakorszaknak. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) közölte, most a fejlesztőké a főszerep, idén júliustól már üzembe is helyezhetők a NAV által engedélyezett e-pénztárgépek. Kiemelték, hogy a kisvállalkozásoknak érdemes megfontolni az átállást a nyugtatömbről, mert az e-pénztárgép a papírmentes nyugtaadás mellett kisebb adminisztrációt, egyszerűbb használatot és költségcsökkentést hoz az eladóknak és a vásárlóknak is.

A NAV tájékoztatása szerint az elkövetkező hónapok az újfajta pénztárgépek típusvizsgálatáról és engedélyezéséről szólnak. A szabályok itt is egyszerűsödtek, mert a vizsgálatokat a hatóság szakemberei végzik el. A jogszabályoknak megfelelő működés mellett szigorúan ellenőrzik az e-nyugta kiállításának folyamatát és beküldését az úgynevezett nyugtatárba, illetve azt is, hogy semmiképp ne lehessen kijátszani vele az adóügyi előírásokat.

Mint a közleményből kiderül, a pénztárgép használatra köteles vállalkozások (így például a kiskereskedelmi üzletek, éttermek, szálláshelyek, taxisok, plasztikai sebészek, gyógyszertárak, masszőrök, konditermek) összességében több mint 200 ezer online pénztárgépet használnak.

Az online pénztárgépekről az e-pénztárgépekre történő átállás zökkenőmentességének biztosítása érdekében 2028. július 1-ig még használható az online pénztárgép.

Nem kötelező ugyan, de nyártól érdemes áttérni az e-pénztárgépre. Az online pénztárgépeknél előírt évi egyszeri kötelező szervizeléssel szemben az e-pénztárgépek szervizelése csak akkor kötelező, ha azt az üzembentartó kéri a forgalmazótól. A változás révén a vállalkozások évente átlagosan 25 ezer forintot spórolhatnak meg. Az e-pénztárgép mellett szól az is, hogy az azt használó vállalkozás mentesül a bizonylatmegőrzési kötelezettség alól. Azt ugyanis átvállalja az úgynevezett nyugtatár, amely tíz évig tárolja a beérkezett adatokat – ismertették.

Nem éri meg nyugtatömböt használni

A NAV a kisvállalkozókat segítve fejleszt egy ingyenesen, bárki által könnyen és egyszerűen használható e-pénztárgépet, így már nem éri meg a továbbiakban a nyugtatömböt használni. Ehhez a gyakorlatban mindössze egy okostelefonra van szükség, amelyre a vállalkozó letölti az ingyenes e-pénztárgép alkalmazást, és egy egyszerű nyugtanyomtatóra, arra az esetre, ha valaki mégis papíron kérné a nyugtát.

Megjegyzik, hogy a vevőknek is újdonságot és nagy könnyebbséget hoz az új rendszer, hiszen elektronikusan követhetik nyomon vásárlásaikat, a mobiltelefonról elérhetők a jótálláshoz, garanciához szükséges iratok, így a fogyasztói jogok is gyorsabban, kényelmesebben és egyszerűbben érvényesíthetők. Ehhez mindössze egy erre szolgáló applikációt (vevői alkalmazást) kell letölteniük a telefonjukra.

Lényeges eleme az e-pénztárgép-rendszernek az anonimitás. A vásárlás névtelensége biztosított, hiszen az alkalmazás nem ad át személyes információkat. A kidolgozott kriptográfiai megoldásnak köszönhetően a vevő ugyanúgy névtelen maradhat az eladó és a NAV előtt az e-nyugta világában, mint ahogy a papírnyugta világában az.

Kiemelték, hogy júliustól kétféle típusú e-pénztárgép használható: a felhő-, illetve a hardveralapú. Az egyetlen megkötés az, hogy azok a vállalkozások, akik jelenleg online pénztárgép használatára kötelezettek, azok júliustól vagy továbbra is online pénztárgépet használnak, vagy választhatják a hardveralapú e-pénztárgépet. A NAV úgy véli, hogy a magyar fejlesztésű e-pénztárgép-rendszer – ahogy korábban az online pénztárgép szisztémája – másolandó modellé válhat világszerte.