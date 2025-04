Ismét problémákba ütközött az országos kompetenciamérés

Az idei évben is nehézségeket okozott az iskolák számára az országos kompetenciamérés. A digitális felület több helyen is vagy lelassult, vagy teljesen lefagyott.

Idén is problémákba ütköztek az iskolák az országos kompetenciamérés közben. A Népszava beszámolója szerint a felület több helyen is lelassult vagy teljesen lefagyott. Egy budapesti iskola igazgatója elmondta, hogy jegyzőkönyvet kell készíteniük az Oktatási Hivatalnak (OH), amelyben leírják, hogy pontosan milyen hibák merültek fel.

Az Oktatási Hivatal reagált a Népszava megkeresésére, s a következőket nyilatkozta: „az esetlegesen felmerülő lassulást helyi adottságok okozhatták”. Állításuk szerint minden tervezetten történik, s a mérést kiszolgáló szervek megfelelően működnek. Március 24-e és május 30-a között kell megíratni az iskolának a teszteket.

Digitális formában 2022-ben végeztek először kompetenciamérést, de már akkor is problémákba ütközött a rendszer. Sőt, tavaly egy „terheléses támadással” is szembe kellett nézniük, amellyel az OH okolta a leállásokat. Valamint az elmúlt héten újabb támadás érte az Oktatási Hivatal Tehetségkapu portálját, melynek következtében felhasználók neve és e-mail-címe került nyilvánosságra. Bár azt nyilatkozták, hogy ez nem érintette a digitális országos méréseket.

Bekerülhet a bizonyítványba

A Belügyminisztérium (BM) bevezetné, hogy „már idén az év végi jegyekbe és a középiskolai felvételibe is beszámító érdemjegyekkel” osztályozzák a diákok elért eredményeit. Bár a rendeletet végül nem vezették be, mégis voltak szülők, akiket arról tájékoztattak, hogy jegyre megy a kompetenciamérés. Így a BM ismét tisztázta a helyzetet, miszerint „ebben a tanévben a kompetenciamérésre nem kapnak tantárgyi osztályzatot a diákok”.

Az Oktatási Hivatal 2024-es kompetenciamérés eredményei szerint a korábbinál is kevesebb pontot szereztek a diákok mind matematikából, mind a szövegértési tesztekből. Az OH elmondása alapján a gyerekek eredményei Európa-szerte csökkennek, s ebben szerepet játszhat a motiváció hiánya. „A kitöltések mintázatán látszik, hogy a tanulók egyre kevésbé veszik komolyan a teszteket, csak gyorsan végignyomogatják a feladatokat. A Belügyminisztériumban éppen ezért merült fel korábban, hogy jegyet kapjanak rá. Ez végül nem valósult meg, de a probléma még fennáll” – közölte a hivatal.