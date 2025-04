Két drogbandát kapcsolt le a rendőrség

Két, egymással is kapcsolatban álló bandát fogtak el a nyomozók Csepelen és Székesfehérváron. Az egyikben négyen állították elő speedet egy csepeli lakásban, míg a másikban két férfi előbbiektől vásárolta a kábítószert, hogy aztán szétterítse Székesfehérváron. Mindkét esetben nagy mennyiségű készpénz és kábítószer került elő, ezért az elfogást követően őrizetbe vették az elkövetőket, és kezdeményezték letartóztatásukat.

Két drogbandára csapott le a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda Kábítószer Bűnözés Elleni Hivatala, valamint a Fejér Vármegyei Rendőr-főkapitányság. A közös akcióból kiderült, hogy egy társaság egy csepeli ingatlanban állított elő kábítószert, amelyet Pest és Fejér vármegyében adtak el − írta a police.hu.

A rendőrség március 27-én éjszaka egy átadásnál kapcsoltak le egy székesfehérvári dílert, miközben egy csomagot adott át. Eközben a szervezet vezetőjét és két társát egy csepeli lakásban fogták el, a társaság negyedik tagját pedig Kistarcsán vették őrizetbe.

Ezt követően a nyomozók házkutatást hajtottak végre mindkét helyszínen, valamint egy gyáli és egy törökbálinti lakásban, és szinte mindegyik helyszínen találtak kábítószert és azok előállításához szükséges alapanyagokat, valamint eszközöket.

A gyanú szerint a társaság otthon egy edényben készítette el az összetevőkből a speedet, melynek különböző állagú formáját találta meg a rendőrség. Előkerült tabletta, de egy híg massza is, amit a fagyasztóban tároltak.

A négy ingatlanban mintegy 16 kilogramm speedet foglaltak le a hatóságok, valamint 23 gramm ecstasy, csaknem 200 gramm kokain és 15 gramm marihuána is előkerült. Emellett a speed előállításához 45 liter metanolt, öt liter kénsavat és húsz kilogramm koffeint is tároltak a gyanúsítottak, továbbá az egyik lakásból több mint ötmillió forint készpénzt talált a rendőrség.

Az akcióval csaknem 17 ezer adag kábítószer piacra kerülését akadályozták meg a nyomozók, melynek értéke eléri a 45 millió forintot. A négy férfit jelentős mennyiségre elkövetett kábítószer-kereskedelemmel gyanúsítják, és őrizetbe vették őket, majd kezdeményezték letartóztatásukat.

A társaság másik felét Székesfehérváron fogták el a rendőrök

A Nemzeti Védelmi Szolgálat jelzése alapján a Fejér Vármegyei Rendőr-főkapitányság indított nyomozást két székesfehérvári kábítószer-kereskedő ellen, akikről kiderült, hogy az előbb említett csepeli csoporttal álltak kapcsolatban − közölte a police.hu.

Székesfehérváron két férfi szerezte be a drogot és terítette a vármegyében, a kábítószert Csepelről vették, de a nyomozók már Székesfehérváron fogták el őket. A házkutatáskor kilencmillió forint értékű kábítószert foglaltak le tőlük, melynek porciózásához szükséges eszközöket is lefoglalt a rendőrség.

Másfél kilogramm speedet, 440 gramm marihuánát, 55 gramm kokaint, 11 gramm tablettát, mérlegeket és tasakokat találtak náluk a hatóságok. Ezzel az akcióval 2500 adag kábítószer terítését akadályozta meg a rendőrség. A kábítószer mellett 1,3 millió forint készpénz és egy nagy értékű gépkocsi is előkerült, továbbá az egyik székesfehérvári gyanúsított sertéshússal is üzletelt, ugyanis mintegy hatvan kilogramm hentesárut is lefoglaltak nála.

Mindkét terjesztőt őrizetbe vették, gyanúsítottként hallgatták ki őket és kezdeményezték letartóztatásukat. Az akcióban egy fogyasztót is elfogtak, akit kábítószer birtoklásával gyanúsítanak.