Életük végéig fegyházban bűnhődhetnek a Marina parti kettős emberölés vádlottjai

Életfogytig tartó fegyházbüntetést szabott ki a Fővárosi Törvényszék elsőfokú ítéletében a szlovák vállalkozóval leszámoló, Marina parti kettős gyilkosság vádlottjaival szemben. Az elsőrendű K. Norbertet bűnösnek találta kétrendbeli bűnsegédként elkövetett testi sértés, rongálás kísérlete és társtettesként elkövetett emberölés bűntettében. A férfit így életfogytig tartó fegyházbüntetésre ítélte dr. Polencsik Eszter bírónő, amiből kizárta a feltételes szabadlábra helyezést.

A másodrendű H. Zsolt esetében is így döntött az eljáró bírónő, amikor kimondta az életfogytig tartó büntetést, majd a vádlott úgy döntött, hogy a továbbiakban nem hallgatja állva az ítéletet, így egyedül ő ült le a tárgyalóteremben. Párja, az ügy harmadrendű vádlottja, A. Klára esetében pénzmosás bűntettében találta a bíróság bűnösnek, amiért másfél évnyi szabadságvesztésre ítélték, de azt három évre felfüggesztették.

A tárgyalóterem egyébként nem csak a hallgatóság tagjaival telt meg a szerda reggeli ítélethirdetésre, mivel míg K. Norbertet a büntetés-végrehajtás (bv.) kommandósai, addig H. Zsoltot a Készenléti Rendőrség maszkosai és egyenruhásai kísérték minden lépésénél.

Szlovák és magyar együttműködés az ügyben

Az üggyel kapcsolatban a szlovák és a magyar hatóságok közös nyomozást folytattak, de az ügy lefolytatását már Magyarországnak adták, mivel H. Zsolt magyar állampolgár. K. Norbert az eljárás során elismerte a bűnösségét, de szerinte nem bűnsegéd volt, csupán közvetítő. H. a szlovák bűncselekmények vonatkozásában elismerte a bűnösségét, de a Marina parti ügyben állította, hogy a feldarabolásban és az elásásban vett részt.

Ugyanakkor nem kizárólag emberölés, hanem késelés, házgyújtás és bántalmazás miatt is felelniük kellett a vádlottaknak, az eljárás alatt ezért még szlovák tanúkat is meghallgattak a bíróságon. H. Zsolt azonban a korábbi tárgyalások alatt K. minden felszólalása után megjegyzést tett, egy ponton meg is említette, hogy az ügy elsőrendű vádlottja folyamatosan változtatja a vallomásait.

Bizonyítékokat hamisít és tanúkat befolyásol. Én nem öltem meg senkit

– mondta magából kikelve H. Zsolt korábban, miután párja vallomását hallgatta. Meglátása szerint ugyanis az egyik, a nyomozásban részt vevő rendőr nem járt el tisztességesen a munkája során.

Megölték és feldarabolták

A vádirat szerint az akkor 44 éves szlovák állampolgárságú vádlott, K. Norbert és 43 éves magyar társa, H. Zsolt 2015 tavaszán ismerkedett meg. A szlovák férfi több bűncselekmény végrehajtásával is megbízta magyar társát. K. Norbert a szintén szlovák állampolgárságú sértett, Stefan J. bizalmi embere lett, jövedelme is tőle származott. A sértettet Szlovákiában börtönbüntetésre ítélték, ám elszökött, majd 2015 januárjában más személyi adataival bérbe vett egy XIII. kerületi, Marina parti lakást. Bujkálásának költségeit készpénzből, valamint befektetési aranytömbökből kívánta fedezni, aminek érdekében azzal bízta meg a szlovák vádlottat, hogy a saját nevében nyisson bankszámlát, illetve béreljen egy széfet.

A szlovák férfi ekkor elhatározta, hogy a sértettet vagyonának megszerzése érdekében megöli. Az emberölésben való közreműködésre a magyar férfit kérte fel, aki ezt anyagi ellenszolgáltatásért vállalta. K. Norbert intézkedett a holttestek szállításához, eltüntetéséhez szükséges eszközök – így pl. orrfűrész, zsákok, tisztítószerek, mész – beszerzéséről, társa pedig Pilisszentiván külterületén gödröt ásott. Az elkövetők 2016. február 11-én délelőtt, a Marina parti lakásban a sértettet, valamint barátnőjét közvetlen közelről többször fejbe lőtték. H. Zsolt a holttesteket feldarabolta, a testrészeket és a torzókat sporttáskákba csomagolta, majd a gödörbe tette, ahol mésszel és vízzel leöntötte. A szlovák vádlott közben a széfet kiürítette, az értékeket magához vette.

A magyar férfi az emberölésről beszámolt az élettársának, A. Klárának, aki a közreműködéséért kapott két darab befektetési aranytömböt, amelyeket egy budapesti aranykereskedésben mintegy 10 millió forintért eladott. A szlovák férfi a sértett 10 darab, mintegy 60 millió forint összértékű gépkocsiját megszerezte, majd azok többségét eladta.

K. Norbert a társának 2015 augusztusában egy szlovák állampolgár megverésére, 2015 novemberében pedig egy szlovákiai családi ház felgyújtására adott megbízást, aki 500–1000 euró közötti összegekért végrehajtotta ezeket. Egy további esetben a férfi azzal bízta meg, hogy 1500 euróért törje el egy szlovák férfi lábát. A vádlott – egy társával együtt – ez esetben a megbízás kereteit túllépve, egy viperával életveszélyes fejsérüléseket okozva bántalmazta a sértettet.

Az ügyben az eredményes felderítés érdekében a Legfőbb Ügyészség és a Szlovák Köztársaság Legfőbb Ügyészsége közös nyomozócsoportot hozott létre, amelyben Magyarországot a Készenléti Rendőrség Kiemelt Ügyeket Felderítő Főosztálya és a Fővárosi Főügyészség képviselte. A Fővárosi Főügyészség az ügyben előre kitervelten, nyereségvágyból és több ember sérelmére elkövetett emberölés bűntette, továbbá súlyos testi sértés, rongálás és – az élettárs vonatkozásában – pénzmosás bűntette miatt nyújtott be vádiratot a Fővárosi Törvényszékre.

A főügyészség a két férfival szemben életfogytig tartó fegyházbüntetés kiszabását indítványozza azzal, hogy a bíróság a feltételes szabadságra bocsátás lehetőségét a szlovák férfi esetében zárja ki, a magyar férfi esetében pedig állapítsa meg, hogy feltételes szabadságra a törvény erejénél fogva nem bocsátható, tekintettel arra, hogy őt időközben más ügyben életfogytig tartó szabadságvesztésre ítélték. A nővel szemben börtönbüntetés és pénzbüntetés az ügyészi indítvány.