Két újabb telepen jelent meg a ragadós száj- és körömfájás, 3500 állat lehet fertőzött

Terjed a ragadós száj- és körömfájás-járvány Győr-Moson-Sopron vármegyében: a betegség most már Darnózseli és Dunakiliti szarvasmarhatelepein is megjelent, ahol összesen 3500 állat fertőződött meg. A járvány megfékezésére a kormány átfogó fertőtlenítési rendszert vezet be a szlovák határtól Esztergomig, valamint az autópályákon is.