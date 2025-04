Sorra hátrálnak ki a multik a Pride mögül

Az IKEA az elmúlt években aktív résztvevője volt a Pride felvonulásoknak, sőt, korábban „A szeretet otthon kezdődik” címmel saját kampányt is indítottak, szivárványosra cserélve jellegzetes kék bevásárlótáskáikat. Eva Malá Beluská, a vállalat csehországi, szlovákiai és magyarországi People & Culture vezetője most is hangsúlyozta elkötelezettségüket, miszerint „továbbra is erőteljesen támogatjuk a sokszínűséget és a befogadást”, de konkrét állásfoglalás helyett csupán annyit közöltek, hogy „jelenleg azon dolgozunk, hogy megértsük, miként befolyásolja a törvény a közelgő Pride Felvonulást” – tudta meg a HVG.

Látványos visszalépések és beszédes hallgatás

A német Bosch, bár az anyavállalatánál 2012 óta működik a szexuális kisebbségekhez tartozó munkavállalókat tömörítő hálózat és rendszeres résztvevője volt a korábbi Budapest Pride-oknak, most csupán annyit közölt, hogy foglalkoznak a kérdéssel, de egyelőre nem kívánnak nyilatkozni. Hasonlóan kitérő választ adott a Morgan Stanley is, pedig korábban úttörőnek számítottak a témában, és már 2011-ben LMBT+ munkacsoportot alapítottak.

A Yettel nyíltabban fogalmazott, amikor kijelentette, hogy nem kíván állást foglalni a Pride betiltásával kapcsolatban. Bár az anyavállalatuk az elmúlt években részt vett az európai telekommunikációs cégek közös Pride-támogató kezdeményezésében, most „politikai vitának” minősítették a kérdést, amelyben a cég „a korábbi gyakorlatának megfelelően továbbra sem foglal állást”.

Teljes hallgatás a korábbi támogatóknál

Különösen szembetűnő, hogy olyan nagyvállalatokat, mint a Microsoft, az Abacus Medicine vagy a KPMG hiába keresett meg a lap, egyszerűen nem válaszoltak a megkeresésre, noha korábban rendszeres résztvevői voltak a felvonulásnak. Nem meglepő viszont a Coca-Cola hallgatása, amely már néhány évvel ezelőtt visszakozott, amikor a #loveislove kampányukkal és homoszexuális párokat ábrázoló plakátjaikkal nagy vihart kavartak Magyarországon.

A Pride betiltása nyomán mutatkozó vállalati óvatosság vagy hallgatás jól szemlélteti, hogy a korábbi társadalmi szerepvállalás és értékalapú kommunikáció mennyire megváltozott a jogszabályi környezet átalakulásával – a legtöbb vállalat úgy döntött, inkább nem foglal állást egy olyan kérdésben, amelyben korábban egyértelmű volt az elkötelezettségük.

Mint ismert, a Magyar Országgyűlés kivételes eljárás keretében fogadta el azt a gyülekezési jogról szóló törvénymódosítási javaslatot, amely tulajdonképpen a Pride betiltására született. A döntés óta több tüntetést is tartottak már hidakat elfoglalva, a javaslat elfogadása ellen a parlamentben füstgyertyákkal tiltakozó ellenzéki képviselők ellen pedig már büntetőfeljelentés is született, miután Kövér László házelnök milliós büntetéseket is kiosztott.

Korábban összesen 21 európai ország és Ausztrália nagykövetsége fejezte ki közös nyilatkozatban, hogy elítélik a gyülekezési jog törvényi módosítását, a Magyarországgal szomszédos államok közül azonban csak két ország külképviselete írta alá az együttes tiltakozást. Erről itt olvashat bővebben.