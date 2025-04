Cirkuszfesztivál, koncertsorozatok és cseresznyevirágzás vár a fővárosiakra hétvégén

Az órát előretekertük, hivatalosan is itt a tavasz. A hétvégén megcsodálhatjuk a virágba borult cseresznyefákat Budán, előadásra mehetünk a Szkéné Színházba, az Adaptérben a fenntartható divatról tanulhatunk, cirkuszfesztiválra mehetünk a Trafóba és még a Dankó udvar is megnyitja kapuit.

Április első hétvégéjén csupa tavaszi programmal várja Budapest az embereket, számos koncertsorozattól, a virágzó cseresznyefákon át egészen fotográfiai kiállításokig.

Április 5., szombat

Semmi komoly: Bartók X Electric – Дevával

A Danubia Zenekar Semmi komoly című koncertsorozata 2024 őszén és 2025 tavaszán tér vissza a BMC-be és a MOMkultba. A zenekar arra invitálja nézőit, hogy „játsszanak velük”, és a koncertek után – egy pohár pezsgővel a kezükben – vegyenek részt táncházban, élvezzék a jam sessiont, vagy énekeljenek együtt az előadókkal.

Április 5-én a MOMkultban zárul a lenyűgöző találkozások sora: ezen az estén Дeva (Takács Dorina) és a Danubia Zenekar két stílusból közelít a népdalhoz, a moderátor pedig maga Bartók Béla, akinek zongorára és énekhangra készült népdalfeldolgozásai lesznek a zenei menüsoron Balogh Máté hangszerelésében. A koncert után közös zenélés veszi kezdetét.

A koncertet két időpontban hallgathatjuk meg: délután 4-kor kezdődik az első koncert, amire jegyeket ezen a linken keresztül vásárolhatunk. Ezt követi a ráadás este 8-tól, jegyvásárlás itt elérhető.

Cseresznyevirágzás Budán

A tavasz közeledtének egyik legszebb része, amikor a cseresznyefák virágba borulnak. A Füvészkertben minden évben többnapos fesztivál kíséri a fák virágzását, de a budai oldalon is megcsodálhatjuk őket: a Budai Arborétumba ingyenes a belépés. Azonban, ha szeretnénk többet megtudni a Sakura ünnepről és arról, hogy miért tulajdonítanak neki ekkora jelentőséget a japán kultúrában, a Korzózz Velünk vezetett sétáján is részt vehetünk április 4-én és 5-én.

Marius von Mayenburg: Perplex a Szkéné Színházban

Orsi és Ádám hazaérkeznek a nyaralásból. Valami bűzlik, kikapcsolták az áramot, idegen növény van a konyhaasztalon. És egyszer csak felbukkan a semmiből Kati és Viktor, akik – úgy tűnik – ugyancsak ott laknak. Vagy lehet, hogy ők laknak ott igazából? Egy szürreális fordulatokban gazdag színdarab, amiben semmi sem az, ami. Vajon tényleg a környezetünk határoz meg minket? Kibújhatunk a bőrünkből, szétfeszíthetjük a polgári társadalom kereteit? Az izgalmas dramaturgiájú színdarab számos súlyos témát jár körül humorral és játékosan. Van benne kitörő vulkán, takarítónő-halál és jávorszarvas-szex és egy doboz, amit talán nem kellett volna kinyitni…

Marius von Mayenburg kortárs német rendező-drámaíró 2010-ben írt művét először mutatták be Magyarországon. A Perplex című darab az EXIT Generáció előadásában már csak két alkalommal, április 5-én és május 3-án látható a Szkéné Színházban.

Nyitány a Dankó udvarban

Április 5-én, szombaton ismét kinyílnak a VIII. kerületi Dankó udvar kapui, amelyet a józsefvárosi közösség erősítésére hoztak létre kertészkedési, kézműveskedési és sportolási lehetőségekkel felvértezve. Az udvarnyitó esemény során lesz zene, tánc, arcfestés, kollázskészítés, sorverseny és az elmaradhatatlan kő-papír-olló bajnokság is visszatér. Emellett focizni, pingpongozni és tollasozni is lehet majd, de ország-városban és sakkban is megmérettethetjük magunkat. A napot Budai X Pschyo X Dj Oldschool Peppino rapshowja után egy közös uzsonna zárja.

Kaleidoscope Fashion Show a Paloma Artspace-ben

A Kaleidoscope Fashion Show a fenntartható divat ünnepe, ahol a kis szériás, hazai tervezők által megálmodott, helyi alapanyagokból készült slow fashion darabok kerülnek reflektorfénybe. Minden bemutatott ruha, ékszer és kiegészítő egyedi alkotás, amely támogatja a tudatos vásárlást és a fenntartható divat jövőjét. A kifutón nem profi modellek, hanem hétköznapi nők vonulnak végig – különböző testalkattal, stílussal és életkorral – , megmutatva, hogy a divat nem csupán a ruhákról szól, hanem az önkifejezés és magabiztosság eszköze minden életszakaszban. Az esemény április 5-én, szombaton a Paloma Artspace-ben valósul meg. A programon való részvétel ingyenes.

Programsorozat a fenntartható divatról az Adaptérben

Az Adaptér áprilisban együttműködik a Pinkponilóval, hogy egy tematikus hónapban járják körül a (fenntartható) vásárlás és öltözködés témakörét. A szervezők 13 programon keresztül azt vizsgálják textilipari szakemberekkel, fenntarthatósági nagykövetekkel, a magyar divatipar ismert és feltörekvő szereplőivel, hogyan lehet (ha egyáltalán lehet) a vásárlás fenntartható, az öltözködés pedig nemcsak környezet, de lélekbarát is. A szombat délutánunk például egy izgalmas patchworkmellény-készítéssel telhet.

Április 6., vasárnap

Hasonló, de mégis ugyanolyan – kiállítás a Capa Központban

Április 27-ig látogatható a Hasonló, de mégis ugyanolyan – Felismerhetetlenségig átalakuló szubkultúrák Ausztriában és Magyarországon című kiállítás a Robert Capa Kortárs Fotográfiai Központban. Két páros vetítésen keresztül pillanthatunk be a földrajzi közelség mellett ezer kulturális szálon összekötött osztrák és magyar valóság egy-egy szegletébe, a közösségi létezés eltűnőben vagy átalakulóban lévő sarkaiba.

Klaus Pichler osztrák fotós Aranykor, mielőtt véget ér című sorozatában olyan bécsi talponállókba nyerünk betekintést, ahol hatvan éve állni látszik az idő, mellette pedig Sivák Zsófia magyar fotográfus Áraink forintban értendők című képanyaga a vidéki Magyarország falusi kocsmáinak világából villant fel leíró képeket. Bődey János magyar fotóriporter Mi újság? Ezer éve…Falunapi pillanatképek című munkája a falvak elnéptelenedése miatt halványuló, de még inkább a globalizáció miatt átalakuló magyar falunapok világáról ad pillanatképet. Reiner Riedler osztrák fotós A Paradicsom ezen oldalán című sorozata viszont kifejezetten a tradícióval nem rendelkező tömegrendezvények felé fordítja kameráját és a globális fesztiváldömping osztrák termékeit, testépítő eseményeket, erotikus vásárokat és karneválokat helyezi középpontba.

MUCH Cirkuszfesztivál a Trafóban

Idén második alkalommal, április 4–6. között ünnepli a MUCH Cirkuszfesztivál a hazai, térségbeli és nemzetközi kísérleti cirkuszművészetet. Három napon keresztül egész estés előadásokkal, munkabemutatókkal, szakmai beszélgetésekkel és cirkusztechnikai workshopokkal töltik meg a résztvevők a Trafó tereit. A szervezők célja megteremteni az időt és a teret a kortárs cirkuszról való beszélgetésre, megvitatni a cirkuszi technikát színházi eszközökkel ötvöző előadó-művészet fontosságát, sőt akár bemutatni az újcirkuszt, mint Magyarországon is létező és választható karrierutat.

(Borítókép: Déva 2022. szeptember 1-jén. Fotó: Szollár Zsófi / Index)