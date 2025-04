Politikai földindulás Nyugat-Magyarországon, a komplett városvezetés kilépett a pártokból

„Kedves szombathelyi tagság! A mai nappal a városvezetés tagjai kilépnek a pártjaikból, hogy a jövőben kizárólag az Éljen Szombathely színeiben képviseljék a város lakóit” – a nyugat.hu szerint többek között ezt rögzíti az a levél, amelyet a Momentum szombathelyi szervezete küldött tagjainak.

A levél alapján „a kilépési okok mögött nem egy megváltozott gondolkodás vagy személyes okok állnak. A jövőben – ahogy eddig is – ha bármilyen téma kapcsán szükségünk van a városvezetés támogatására, továbbra is együtt dolgozunk Győzővel a szombathelyiekért”.

Az Éljen Szombathely Egyesület közleménye is megerősítette a kilépéseket: „Szombathely város vezetői az Éljen Szombathely! Egyesületben folytatják munkájukat. Szombathely város alulírott vezetői egységes döntést hoztunk arról, hogy a mai nappal valamennyien kilépünk eddigi pártjainkból, és közéleti tevékenységünket a jövőben az Éljen Szombathely! Egyesület keretein belül folytatjuk. Városvezetésünk továbbra is elkötelezett Szombathely folyamatos fejlesztése és a városlakók szolgálata, érdekeik képviselete mellett, döntéseinket a jövőben is ezen alapelvek mentén fogjuk meghozni.”

A közleményt Nemény András polgármester (MSZP), Horváth Attila alpolgármester (DK), Horváth Soma alpolgármester (MSZP), László Győző alpolgármester (Momentum) és Bokányi Adrienn tanácsnok (MSZP) írta alá. Németh Ákos tanácsnok már korábban kilépett az LMP-ből. A lap arra is felhívta a figyelmet, hogy Szuhai Viktor tanácsnok – aki a Demokratikus Koalíció tagja – nem írta alá a közleményt.