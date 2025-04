Tényleges életfogytiglant kaphat az albertirsai családirtó

Tényleges életfogytig tartó szabadságvesztés kiszabását indítványozta a Fővárosi Fellebbviteli Főügyészség a családtagjait brutálisan meggyilkoló N. Arnold ellen – olvasható az ügyészség oldalán.

A közlemény szerint a Budapest Környéki Törvényszék a férfit háromszorosan minősülő emberölés bűntette miatt életfogytig tartó szabadságvesztésre ítélte, és 10 évre eltiltotta a közügyek gyakorlásától. A férfi 30 év kitöltését követően bocsátható feltételes szabadságra.

A határozatot a terhelt és a védője tudomásul vették, míg az ügyész a feltételes szabadságból történő kizárás érdekében fellebbezett.

Kiirtotta a családját, majd „halálra itta magát”

A nyomozásban feltárt részletek szerint a házaspár kapcsolata régóta megromlott. Az asszony korábban távoltartási végzést is kért férje ellen, amit a Ceglédi Járásbíróság jóvá is hagyott. A tragédia napján N. Arnold féltékenységi rohamában először vascsővel támadt feleségére – a vádirat szerint 120 alkalommal sújtott le rá –, majd a fürdőszobában tartózkodó kislánnyal is végzett.

A vádlott a bíróságon részben beismerő vallomást tett. Először csak felesége bántalmazását ismerte el, később azonban bevallotta, hogy kislányát is ő ölte meg. A férfi vallomásában azt állította, nem emlékszik tisztán a történtekre, a gyilkosságok után pedig egy trafikba ment alkoholért és cigarettáért, majd hazatérve „halálra itta magát”.

Az áldozat korábbi kapcsolatából származó 10 éves kisfia szerencsés módon édesapjánál tartózkodott a gyilkosságok idején, így ő nem esett áldozatul a brutális támadásnak.