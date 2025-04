Vona Gábor beszólt a hídon tüntetőknek, szerinte besétáltak Orbán Viktor csapdájába

Vona Gábor, a Második Reformkor Párt elnöke közösségi oldalán osztotta meg követőivel, hogy miért nem megy ki a választásokra, de kritikája előtt leszögezte, hogy minden tisztelete a tüntetéseket szervező Hadházy Ákosé és általában sok dologban egyetért vele, de „ebben most nagyon nem”.

– fejtette ki Vona Gábor azt a helyzetet, amelyben Orbán Viktor ráfordul a választás előtti utolsó egy évre.

A pártvezető felemlegette március 19-i „Magyar Péter védelmében” címmel írt bejegyzését, amelyet még az első tüntetés után posztolt és amellyel még a mai napig egyetért.

Azóta több tüntetés is lezajlott, tegnap is. A tömeg ugyan nagyobb, de nagyságrendben nem változott és azt hiszem, nem is fog. Ahhoz, hogy ott valódi erő jelenjen meg, a Tisza pártnak kellene megfújni a kürtöt, de nem teszi. Véleményem szerint helyesen, mert ahogy már mondtam, Orbán nem attól fél, hogy nálunk is Belgrád lesz, hanem attól, hogy nem