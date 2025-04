Fenyő-gyilkosság: Portik Tamás védője jogellenesnek nevezte az ítélőtábla döntését

Ismét nem indult zökkenőmentesen a Fenyő-gyilkosság tárgyalása a Fővárosi Ítélőtáblán, mivel jogellenesnek nevezte a kirendeltségét Portik Tamás védője. Az ítélőtábla a panaszt elutasította, de nemcsak ezt, hanem Gyárfás Tamásék bizonyítási indítványát is. Csütörtökön elhangzott az ügyészség perbeszéde, eszerint Gyárfás Tamásra súlyosabb ítéletet kérnek. Egy hét múlva pedig jogerősen is ítéletet hozhat az ítélőtábla.

Csütörtök reggel második nekifutásra indult el a Fenyő-gyilkosság tárgyalása a Fővárosi Ítélőtáblán, ugyanis kedden reggel hiába volt jelen minden résztvevő, Portik Tamás kirúgta a védőjét, ügyvéd híján pedig nem folytatódhatott az emberölési ügyben indult eljárás. Az ítélőtábla azonban még a keddi tárgyaláson úgy döntött, hogy kirendeli mellé védőnek az akkor alig 24 órája kirúgott ügyvédet, dr. Szikinger Istvánt.

A Fenyő-gyilkossággal kapcsolatban első fokon egy évvel ezelőtt hozott ítéletet a Fővárosi Törvényszék: Gyárfás Tamást hét év, míg Portik Tamást életfogytig tartó szabadságvesztésre ítélte a bíró. A döntéssel szemben akkor az ügyészség és a vádlottak is fellebbeztek, így került tovább az ügy a Fővárosi Ítélőtáblára.

Régi-új védő Portik Tamás mellett

A csütörtöki tárgyalás sem indult zökkenőmentesen, dr. Rédei Géza, a tanács elnöke olvasta fel azt a dokumentumot, amely szerint szerda este dr. Szikinger István kérte az ítélőtáblától, hogy vonják vissza a kirendelését, mert álláspontja szerint az jogellenes volt. A védő Portik Tamás mellett jelentkezett be videóhíváson keresztül, ahol ismételte, hogy nem kirendelhető ügyvéd. Az ügyészség ezt nem látta megalapozottnak, az ítélőtábla így elutasította dr. Szikinger István kérését. A döntéssel szemben a védő és Portik is fellebbeztek, a másodrendű vádlott eközben azt akarta tolmácsoltatni dr. Szikinger Istvánnal, hogy van már meghatalmazott védője, de a bíró szerint ilyen iratot nem nyújtott be. Portik védőjének kirendeltségével kapcsolatban másodfokon a Kúria fog dönteni, de a nyilvános ülést ettől függetlenül folytathatták.

István, olvasd fel! Én nem válaszolok a bírónak!

– mondta védőjének Portik, miközben dr. Rédei Géza ismertette, hogy elutasítja Gyárfás Tamásék bizonyítási indítványát. A vádlott ezen a ponton már nem volt hajlandó egyetlen kérdésére sem válaszolni, arra sem, hogy megértette-e a jogaival kapcsolatos kioktatást.

Súlyosabb büntetést kértek Gyárfás Tamásra

Bizonyítási eljárás híján az ügyész perbeszédével folytatódott a csütörtöki tárgyalás, aki már az elején kiemelte, hogy a közel harminc évvel ezelőtti emberölési ügyben időszerű volt már, hogy végre jogerős ítélet szülessen a bíróságon. A vádhatóság képviselője, dr. Jankó Cecília részletesen elemezte Portik védőjének a fellebbezését, eszerint azért is kérték az ítélet hatályon kívül helyezését, mert volt olyan tárgyalás, amin Portik nem vett részt. A másodrendű vádlottat azért nem kapcsolták a tárgyalásra, mert a vádirat olyan részét tárgyalták, ami nem vonatkozott Portikra, de a vádlott szerint lehet, hogy tett volna fel neki kérdéséket. Szóba hozta azt is, amikor taktikus módon a másodrendű vádlott késleltette a védői beszéd elhangzását azzal, hogy az utolsó pillanatban mindig megvált a meghatalmazott/kirendelt ügyvédjeitől.

De nem csak Portik Tamással foglalkozott az ügyész a vádbeszédében, hanem Gyárfás Tamás védekezését is pontról-pontra szedte. Albán gyanúsítottak, Princz Gábor elleni nyomozás, elfogultsággal vádolt rendőrök – igyekezett minden részletet megcáfolni, amivel az elsőrendű vádlott védekezett. Az már korábban kiderült, hogy Gyárfás esetében jóval súlyosabb büntetésre tesz indítványt, hét év helyett legalább tíz év börtönbüntetésre küldenék. A Fővárosi Fellebbviteli Főügyészség szóvivője akkor elmondta: cselekményéért a vádlott 10-20 évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő, és csak enyhítő záradékkal szabhattak ki rá 7 év fegyházbüntetést.

A fellebbviteli főügyészség azt szeretné elérni, hogy az enyhítő záradék mellőzésével, legalább a törvényi minimumot elérő szabadságvesztés büntetést szabják ki a vádlottra

– mondta az ezredes.

A közel másfél órája tartó ügyészi perbeszédet egy váratlan, alig egy másodpercig tartó áramszünet szakította meg. Ez azonban arra elég volt, hogy Portik Tamással a kapcsolat megszakadjon, emiatt szünetet kellett elrendelnie a bíróságnak.

Mint ismert, az ügyészség szerint Gyárfás Tamás és Fenyő János között az 1990-es évek közepétől üzleti vita, hatalmi harc és erős személyes ellentét alakult ki. A vádiratban az áll, Gyárfás 1997-ben elhatározta, hogy megöleti Fenyőt. Emiatt 1997 szeptemberében megbízta Tasnádi Pétert, hogy ölesse meg vetélytársát. Tasnádi a megbízást 12 millió forintért vállalta, azonban miután átvett 6 millió forint előleget, nem teljesítette a feladatot. Emiatt Gyárfás megbízta Portik Tamást – akit 1994 óta ismert –, hogy ölesse meg Fenyőt. Portik Jozef Rohácnak adta ki a feladatot, aki végre is hajtotta a gyilkosságot.

A vádakkal kapcsolatban mind a két vádlott ártatlannak vallja magát.

(Borítókép: Gyárfás Tamás és a kijelzőn Portik Tamás 2025. április 3-án. Fotó: Tövissi Bence / Index)