Fokozatos lehűlés jön, vasárnapra akár mínuszok és hózáporok is érkezhetnek

Csütörtökön gyenge eső, zápor is várható, főként a Dunántúlon. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 3 és 9 fok között valószínű, de a szeles északi részeken akár 0 fok közelébe hűlhet a levegő.

Csütörtök hajnaltól az északi tájakon már elkezd csökkenni a felhőzet. Gyenge eső, zápor főként a Dunántúlon fordulhat elő – derült ki a HungaroMet előrejelzéséből.

Az északi, északkeleti szél nagyrészt mérséklődik, de helyenként az északkeleti országrészben reggelig élénk maradhat. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 3 és 9 fok között valószínű, de a kevésbé felhős és szeles északi részeken akár 0 fok közelébe hűlhet a levegő.

A nap további részében általában közepesen vagy erősen felhős égkép mellett hosszabb-rövidebb napos időszakokra is számíthatunk. A Dunántúl északnyugati részein azonban naposabb idő valószínű. Napközben kisebb, estefelé már valamivel nagyobb eséllyel alakulhat ki záporeső. Az északi, északkeleti szelet főként az északkeleti, keleti tájakon kísérhetik erős, akár viharos lökések.

A legmagasabb nappali hőmérséklet 14 és 18 fok között valószínű.

Kritériumokat elérő veszélyes időjárási jelenség nem valószínű, és fronthatás sem terheli majd az arra érzékenyek szervezetét.

Markáns hidegfront

Péntek reggelig kelet, északkelet felől a legtöbb helyen csökken a felhőzet, így napközben általában gomolyfelhős, napos idő várható. Csapadék nem valószínű, legfeljebb délen fordulhat elő egy-egy zápor. Az északias szél többnyire mérsékelt marad. A minimum-hőmérséklet általában 3, 9 fok között valószínű, de a szélvédett, kevésbé felhős helyeken ennél hidegebb is lehet. Délutánra 15, 20 fok közé melegszik fel a levegő.

Szombaton a fátyol- és gomolyfelhők mellett általában többórás napsütés várható, majd észak felől egy markáns hidegfront felhőzete vonul át az ország fölött. Több helyen valószínű zápor, helyenként (elsősorban északkeleten) zivatarok is lehetnek. Az északi, északnyugati irányba forduló szél sokfelé megerősödik, többfelé viharos lökések is kísérhetik. A minimum-hőmérséklet általában 3, 9 fok között valószínű, de a szélvédett, kevésbé felhős helyeken ennél pár fokkal hidegebb is lehet. Délután jellemzően 14, 21 fok valószínű.

Vasárnap felhőátvonulások mellett többórás napsütésre számíthatunk. Helyenként, nagyobb eséllyel a Dunától keletre egy összeáramlási zóna mentén zápor, hózápor előfordulhat. Az északi, északnyugati szél továbbra is nagy területen lesz erős, helyenként viharos. Hajnalban mínusz 3, plusz 3 fok közötti értékek valószínűek. A maximum-hőmérséklet 3 és 9 fok között várható.

Ha időjárás, akkor is Index!

Megújult az Index időjárás-aloldala, ami mostantól az Index applikációban is elérhető. Az Index saját Időjárás-funkciója megbízható előrejelzéssel, radar- és műholdképpel, 24–48 órás riasztási térképpel és további bővítményekkel várja az időjáráshírek kedvelőit. Töltse le az Index applikációt, és iratkozzon fel az időjárási riasztásokra, hogy azonnal értesüljön a lakhelyén zajló meteorológiai eseményekről!