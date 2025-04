Miután Donald Trump április 2-án, helyi idő szerint 16 órakor bejelentette, hogy a világ minden országára új vámokat vet ki, az amerikai szenátusban pár órával később szavaztak arról a demokraták által benyújtott javaslatról, ami blokkolná az elnök Kanadával szemben kivetett büntetővámjait.

A demokrata javaslathoz négy republikánus is csatlakozott, így azt 51:48 arányban megszavazták a szenátorok.

A szenátus egyébként konkrétan arról szavazott, hogy visszavonják Trump egy korábbi határozatát, amikor az amerikai elnök vészhelyzetet hirdetett a fentanil miatt, amivel Trump a Kanadával szemben bevezetett vámokat magyarázta.

A republikánus szenátorok közül egyébként többen sem értenek egyet, ahogy Donald Trump a párt egyik alapelvével, a szabadkereskedelemmel szemben fellép, azonban végül csak négy republikánus szenátor szavazott a demokratákkal, miután Trump nyomást helyezett rájuk, hogy azt utasítsák el.

Egyébként arra nincs túl sok esély, hogy a most elfogadott javaslat valaha is életbe lépne, ahhoz ugyanis a szintén republikánus többségű képviselőháznak is meg kellene szavaznia, amire jelenleg rendkívül alacsony az esély.