Az amerikai elnök változtathat a belengetett vámjavaslatain, ha elég erős nyomás nehezedik rá az európai országok részéről – legalábbis a német gazdasági miniszter ebben bízik.

Robert Habeck, német megbízott gazdasági miniszter szerint Donald Trump változtatni fog a vámokkal kapcsolatos politikáján, ha Európa közösen lép fel vele szemben. Habeck csütörtökön tett kijelentései arra utalnak, hogy az európai országok együttes fellépése elegendő nyomást jelenthet az amerikai elnök számára ahhoz, hogy felülvizsgálja a korábban bejelentett vámintézkedéseit.

A CNBC fordítása szerint Habeck a sajtótájékoztatón határozott álláspontot képviselt:

Azt látom, hogy Donald Trump meg fog hajolni a nyomás alatt, hogy korrigálja a bejelentéseit ennek hatására, de a logikus következmény az, hogy akkor éreznie is kell a nyomást.

A német miniszter ennél tovább is ment, és stratégiát is javasolt: „És ezt a nyomást most ki kell fejteni, Németországból, Európából, szövetségben más országokkal, és akkor meglátjuk, ki az erősebb ebben a kötélhúzásban.”