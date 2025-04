Tüntetnek a Károli Gáspár Református Egyetem bölcsészhallgatói

18 szak beszüntetéséről döntött a Károli Gáspár Református Egyetem vezetése, melynek hallatán a bölcsészkar hallgatói tüntetésbe kezdtek. Krétás rajzok, plakátok és matricák, valamint versszavalás is a demonstráció részre.

Krétával írt üzenetekkel, tömérdek plakáttal és matricával tiltakoznak a Károli Gáspár Református Egyetem bölcsészkarának hallgatói az intézmény Reviczky utcai épülete előtt – írja a Blikk.

Április 3-án tartja az egyetem a szenátusi ülést, amelyre az önszerveződő érdekvédelmi szervezet, a Károlis Bölcsészek Összefogása (KáBé) tagjai is jelen vannak. A diákok demonstrációjának célja, hogy őket is bevonják az egyetemüket érintő döntésekbe, azaz ők is dönthessenek egyes képzések jövőjét illetően.

A 14 órakor kezdődő szenátusi ülésen Trócsányi László rektor megköszönte, hogy a hallgatók békésen tiltakoznak, valamint kijelentette, hogy megvalósul egy együttműködés köztük és a Pázmány Péter Katolikus Egyetem között. Ezt a hallgatók levele követte, majd – mivel az ülés hivatalos része befejeződött – a rektor elhagyta a termet, ami sokakban elégedetlenséget váltott ki.

Az ülés folytatásában a diákok elszavalták József Attila Levegőt! című versét, amelyre az egyik szenátusi tag gúnyos megjegyzést is tett.

18 szak beszüntetéséről döntöttek

Ahogy arról korábban beszámoltunk, jelentős átalakulások is lezajlottak az elmúlt időszakban a Károli Gáspár Református Egyetemen. A fővárosi intézmény szeptembertől 18 szakot és posztgraduális képzést szüntetne meg tanszékein. Az ősztől induló képzések listáján már nem szerepel:

a diszciplináris magyar nyelv és irodalom,

az irodalom- és kultúratudomány,

a művészettörténet,

a vallástudomány,

a színháztudomány

és a filozófia mesterszakok,

az osztatlan tanárképzések közül a mozgóképkultúra- és médiaismeret,

valamint a dráma- és színházismeret mesterfokozatú képzés sem.

Az egyetem pénzhiánnyal indokolta a változást, 2025. január 9-én egy közleményt osztott meg a honlapján, amelyben a sajtómegkeresésekre kívánt reflektálni.

„A Károli Gáspár Református Egyetem alapítása óta folyamatosan fejlődő, egyre több új és népszerű képzést magáénak tudó, ezáltal a hazai ranglistákon mindenkor előkelő helyen számontartott egyházi fenntartású felsőoktatási intézmény” – szól a közlemény, amely így folytatódik:

Az egyetem fejlődését és elismertségét bizonyítja, hogy a 10 évvel ezelőttihez képest ma másfélszer annyi, több mint 9000 egyetemi hallgatója van, az oktatói, kutatói, tanári kar és a nem oktató munkavállalók száma megsokszorozódott. Az egyetem költségvetési bevétele ezzel szemben nem növekszik arányosan a vállalt feladatokkal, kiadási terhei – más egyetemekhez hasonlóan – egyre jelentősebbek. Ugyanakkor az oktatók és a hallgatók jogos elvárása, hogy az oktatás megfelelő infrastrukturális körülmények között, a XXI. század elvárásainak megfelelően folyjék. Ezért is bír kiemelt fontossággal a Református Egyetemváros projekt, amelynek finanszírozása ugyan nem egyetemi költségvetésből történik, de később az épület az egyetem használatába kerül.

Vagyis az egyre gyorsuló létszámbeli bővülést a büdzsé képtelen követni. A közlemény azonban innentől már a hallgatói igényekre hivatkozva indokolja a szakbeszüntetéseket.

Már tervben van az új kampusz

Milliárdokból épül az egyetem új campusa Ferencvárosban – egyes számítások szerint ez több mint 60 milliárd is lehet a végén –, ráadásul az egyetemváros tervéről sem tett még le az intézmény, bár ennek „finanszírozása ugyan nem egyetemi költségvetésből történik, de később az épület az egyetem használatába kerül”. Az Építészfórum értesülése szerint az Arch-ikon építészirodával kötött szerződésük alapján az épületegyüttes generáltervezése (nem az építése) nettó 2,47 milliárd forintba fog kerülni. A kivitelezés akár 62,5 milliárd forintba is kerülhet majd.