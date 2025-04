Késsel raboltak ki egy tinédzsert a Nyíregyháza felé tartó vonaton, perceken belül elfogták az elkövetőket

Kiszolgáltatott helyzetbe került egy 16 éves fiú a Szerencs-Nyíregyháza vonalon március 31-én este. A tinédzser egyedül utazott, amikor Rakamaz elhagyása után három férfi szemelte ki magának.

A társaság két aktív tagja, a 23 éves H. K. és 19 éves társa a fiú közelébe férkőzött. Az idősebb férfi beszélgetést kezdeményezett, majd vonatjegyre kért pénzt. Amikor a fiatal közölte, hogy nincs nála készpénz, a helyzet gyorsan fenyegetővé vált – H. K. bicskát rántott elő és azzal kényszerítette áldozatát pénze átadására. A néhány ezer forint azonban nem volt elég a támadóknak. Észrevették a fiú bankkártyáját is, és megpróbálták az azon lévő összeget is megszerezni. Az átutalás meghiúsulása után a mobiltelefont is elvették tőle.

A fordulat akkor következett be, amikor egy jegyellenőr lépett a kocsiba. Bár mind az áldozat, mind az elkövető azt állította, hogy minden rendben, a jegyellenőr gyanút fogott, és a végállomásig velük maradt. Nyíregyházára érkezve a férfiak menekülni próbáltak, de a jegyellenőr azonnal értesítette a rendőrséget – derül ki a rendőrség közleményéből.

A járőrök rövid időn belül a vasútállomáson elfogták mindhárom férfit. A két fő elkövetőt őrizetbe vették, a 23 éves H. K.-t pedig már le is tartóztatták.