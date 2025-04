Orbán Viktor olyat mondott, hogy a mellette álló Benjamin Netanjahu megtapsolta

Orbán Viktor azzal kezdte a sajtótájékoztatót, hogy Budapesten nyolc éve találkoztak, ő pedig utoljára 2021-ben volt Izraelben. „A világ hatalmasat változott azóta. Az egész globális biztonság súlyos fenyegetésekkel néz szembe, ennek egyik legsúlyosabb példája és eseménye az a terrortámadás volt, amelyet az ön hazája, Izrael szenvedett el másfél évvel ezelőtt. Kegyetlen és súlyos, az izraeli szuverenitást lábbal tipró terrortámadást szenvedtek el, amely nagy hatással volt a világra, így Magyarországra is” – mondta Orbán Viktor, hangsúlyozva, hogy kiállnak Izrael szuverenitása és önvédelemhez való joga mellett.

A kormányfő leszögezte, Magyarországon is történtek változások, leginkább az Európai Unióban.

Magyarország az elmúlt években a szabadság szigete volt Európában, a zsidó-keresztény civilizáció elszánt őre, zászlóvivője. A sajtónak mondom, hogy a magyar zsidó közösség lélekszámát tekintve Európa harmadik legnagyobb zsidó közössége. Biztosan állíthatom, hogy ma ők vannak Európában a legnagyobb biztonságban.

Orbán Viktor egy olyan jelenségről beszélt, amely meglepte őket: „Nyugat-Európában az antiszemitizmus soha nem látott méreteket öltött. Magyarországon eddig sem lengettek Hamasz-zászlókat. Zéró tolerancia van, ennek minden eszközzel érvényt is szerzünk. Magyarország semmilyen toleranciát nem tanúsít az antiszemitizmussal szemben.”

Fotó: Szollár Zsófi / Index Orbán Viktor

A kormányfő elárulta, arról is beszéltek, hogy „az antiszemitizmust Nyugat-Európába importálják, az illegális migráció szükségszerűen hozza magával a növekedését. A brüsszeli elit ezt nem tudja, nem akarja megállítani. Az illegális migrációt nem megállítani, hanem menedzselni akarják. Magyarország ebben nem enged, semmilyen migrációs megállapodást nem enged érvényesülni”.

Azzal folytatta, érdekünk az is, hogy Izrael stabil ország maradjon a jövőben, mert így egyben a Közel-Kelet stabilitásának kulcsa.

Orbán Viktor felelevenítette a tényeket, hogy 150 izraeli vállalat működik Magyarországon, és több ezer embernek adnak munkát a gyógyszeriparban és a high-tech iparban. Az együttműködés emellett kiterjed a hadiipari és a katonai rendszerek területére is. A magyar export Izraelbe is fontos, Izrael ez elé nem gördített akadályt.

A Nemzetközi Büntetőbírósággal kapcsolatban a kormányfő elmondta, hogy

2002-ben még ő írta alá a csatlakozási dokumentumot, ma viszont a magyar kormány úgy döntött, hogy kilépünk a szervezetből, mert az egy politikai bírósággá alakult.

Ezt az Izraellel kapcsolatos döntések mutatták meg a leginkább, ebben nem veszünk részt, és nem akarunk közösséget vállalni ezzel a politikai komédiával – tette hozzá a kormányfő, majd így folytatta:

ma benyújtjuk a parlamentnek a felmondási folyamatot elindító törvényjavaslatot.

Amikor Orbán Viktor arról beszélt, hogy Magyarország kilép a Nemzetközi Büntetőbíróságból, a mellette álló Benjamin Netanjahu megtapsolta.

Orbán Viktor köszönetet mondott Benjamin Netanjahunak a látogatásért.

Benjamin Netanjahu: Rendkívül megindító ez a nap

Benjamin Netanjahu hangsúlyozta, hogy rendkívül megindító ez a nap. 1991-ben még Izrael helyettes külügyminisztereként látogatott ide. Akkoriban nem sok mindent tudott Magyarországról, ismerte Puskás nevét, a gulyást, Gábor Zsazsát, és volt valamennyi tudása a magyar történelemről. Az izraeli miniszterelnök a holokausztot és a második világháború zárultát is megemlítette.

Az ön vezetése alatt Magyarország fantasztikus dolgokat tett Izrael és a zsidó nép számára. Támogatja Izraelt, büszkén, megingathatatlanul kiállnak értünk az Európai Unióban, az ENSZ-ben, és bátor, jelentős lépést tettek a Nemzetközi Büntetőbíróság tekintetében. Ez az összes demokrácia számára fontos

– hangsúlyozta Benjamin Netanjahu, azt remélve, hogy Magyarország az első, de nem az utolsó állam, amely kilép az ICC-ből.

Az izraeli miniszterelnök szerint a magyar kormány bátor fellépést tanúsított az antiszemitizmussal szemben is, a zsidó közösségek védelmében. Magyarország gondoskodik Izrael futballcsapatáról is, otthont biztosítva a válogatottnak. Sok izraeli turista is látogat ide, szintén sok az izraeli beruházás.

Benjamin Netanjahu arról is beszélt, hogy a radikális iszlám a Közel-Keleten Irántól kap támogatást, „Irán proxyjai” támadtak Izraelre. Netanjahu elárulta, hogy a magyar származású túszról is beszéltek Orbán Viktorral. Az izraeli miniszterelnök azt ígérte, hogy Európát is megvédik, Orbán Viktor pedig megérti, hogy ez egy közös erőfeszítés.

Magyarország kilép a Nemzetközi Büntetőbíróságból

Benjamin Netanjahu magyarországi látogatása a világsajtóban is központi téma lett az elmúlt napokban, mivel 2024 novemberében az izraeli kormányfő ellen elfogatóparancsot adott ki a Nemzetközi Büntetőbíróság (ICC), ugyanakkor a magyar kormány többször jelezte, hogy nem tartja érvényesnek a parancsot, és nem is hajtja végre azt.

A kormány csütörtökön kezdeményezi Magyarország kilépését a Nemzetközi Büntetőbíróságból (ICC), jelentette be Gulyás Gergely. A Miniszterelnökséget vezető miniszter szerint a testület az eredeti céljától eltérve politikai szervezetté vált, amit jól példáz a Benjamin Netanjahu izraeli kormányfő elleni vádemelés. A kormány elfogadhatatlannak tartja ezt a folyamatot, ezért nem kíván tovább részt venni a bíróság munkájában.

(Borítókép: Benjamin Netanjahu és Orbán Viktor 2025. április 3-án. Fotó: Szollár Zsófi / Index)