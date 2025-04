Lefoglalta Szabó Bálint trombitáját a rendőrség

Rendőri intézkedés alá vonták Szabó Bálintot, korábbi szegedi önkormányzati képviselőt, aki Orbán Viktor március 15-i beszédén is trombitát ragadott. A botrányhősnek több afférja is volt az elmúlt napokban, két nappal ezelőtt – ahogy március 25-én is – a Dunába ugrott a Pride betiltása és a gyülekezési jog korlátozása elleni tüntetéseken.