Szigorításokat vezet be a kormány a ragadós száj- és körömfájás vírus megfékezéséért

Továbbra is terjed a párosujjú patás állatokra veszélyes járvány, ezért Nagy István agrárminiszter újabb intézkedések bevezetését jelentette be a vírus megállítása érdekében. A szigorítások érintik az állatbemutatókat, többek között a nemzetközileg ismert komáromi kutyakiállítást sem tarthatják meg tavasszal.

Az agrárminiszter elmondása szerint jelenleg négy állattartó telepen van jelen bizonyítottan a ragadós száj- és körömfájás vírus, az állatokat levágják. Az érintett létesítményeket és a körzetüket lezárták, valamint fertőtlenítő pontokat jelöltek ki.

Nagy István bejelentése nyomán az alábbi intézkedéseket vezeti be a kormány a járvány megfékezése érdekében:

Az M1-es autópályán és a határon fertőtlenítő pontokat alakítanak ki,

a már kijelölt fertőtlenítő pontokat megerősítik, a kisüzemek számára ingyenesen biztosítanak sterilizáláshoz szükséges vegyszereket,

tilos lesz Győr-Moson-Sopron vármegyén keresztül párosujjú patás állatokat átszállítani,

minden állatkiállítás és bemutatót betiltanak a térségben (például a komáromi nemzetközi kutyakiállítás).

„A vírus csak összefogással győzhető le, arra kérek mindenkit, hogy a szigorú járványvédelmi intézkedéseket tartsa be” – fogalmazott az agrárminiszter, aki elárulta azt is, hogy a fogékony állatállományt folyamatosan ellenőrzik az állategészségügyi szakemberek.

Korábban a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal vezetett be új intézkedéseket: a fogékony állatokat zárt helyen kell tartani, valamint tilos ezeknek az állatoknak a be- és kiszállítása az ország területéről. A fertőző betegséget már a magyar-szlovák határnál is észlelték, ami miatt Szlovákiában katonák járőrözését is elrendelték.