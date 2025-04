Másfél milliárd eurónyi orosz vagyont zároltak Magyarországon

Húsz esetben intézkedett a Nemzeti Adó- és Vámhivatal olyan orosz és belorusz magánszemélyek és szervezetek ellen, akiknek Magyarországon lévő vagyonát fagyasztották be. Ez három év alatt mintegy 588 milliárd forintnak megfelelő összeget jelentett, ugyanakkor nagy részét mentesítették a korlátozás hatálya alól. Adatvédelmi okokból azonban az érintettek kilétéről nem adott tájékoztatást a NAV, de megjegyezték, hogy Nagy-Britanniához képest nem kirívó a magyarországi összeg.

Az Oroszországot sújtó szankciós listán mintegy 2400 magánszemély és szervezet neve szerepel, akik közül húszról írta a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, hogy Magyarországon található vagyonelemét fagyasztotta be − tudta meg a HVG.

Az ukrajnai háború kezdetétől 2025. március 12-ig csaknem 588 milliárd forintnyi orosz vagyont érintett a korlátozás. A NAV kimutatásában azonban az is szerepel, hogy az említett vagyonelemek jelentős részét mentesítették, az összegből 201 milliárd forint teljesen, a fennmaradó 387 milliárd pedig részlegesen kikerült a korlátozás hatálya alól. Emiatt az összegek szinte teljes mértékben hozzáférhetőek az érintettek számára.

Az európai uniós szabályozás ugyanakkor lehetőséget ad a mentesítésre.

Az engedmény vonatkozhat például bizonyos termékek exportjára, de a mindennapi életvitelhez szükséges pénzeszközök biztosítására is. Ha például egy szankciós listán szereplő személy tartja el az egyik családtagját, akkor ennek a rokonnak a zárolt pénzekből is megtéríthetik az egészségügyi, a számlákkal kapcsolatos vagy egyéb hétköznapi kiadásait. Akkor is hozzáférhetővé válhat a vagyon vagy annak egy része, ha azt Ukrajnában humanitárius célokra fordítják, vagy ha kizárólag észszerű szakértői díjak vagy jogi szolgáltatások kifizetésére használják.

− közölte Németh Csaba ügyvéd. Viszont minden esetben tájékoztatni kell az Európai Uniót a mentesítésről, amelynek indokoltságát az Európai Bizottság ellenőrzi. A külügyminisztérium tájékoztatása szerint az adóhatóság vagy a bíróság dönthet a mentesítésről.

A NAV adatvédelmi okokból nem árulta el, hogy pontosan kiket érintettek az intézkedések, de feltételezések szerint a Sberbank magyarországi vagyona, valamint a paksi atomerőműhöz és a hármas metró működtetéséhez szükséges beszerzések is a hatálya alá estek. Ugyanakkor utóbbiakról már az Európai Unió is döntött, ugyanis a Sberbank egy Ausztriában bejegyzett cég tulajdonába került. Viszont mivel nem közölték, mely orosz és belorusz magánszemélyek és vállalatok vagyonát fagyasztották be, így a felmentésben részesülőkről sem adtak tájékoztatást.

A statisztikában viszont szerepel, hogy 371 esetben intézkedtek a vámosok, amelyből 150 esetben visszatartották az árukat is, és ötven alkalommal még a ki- és beléptetést is megtiltották. A lefoglalt termékek között élelmiszerek, ruhák, gépek, kozmetikumok, autók, valamint vas- és acéltermékek egyaránt megtalálhatók.

A Magyarországon zárolt 1,5 milliárd eurós összeg nem kirívó a többi európai országhoz képest, Nagy-Britannia például 25 milliárd eurót fagyasztott be. Emellett Brüsszel 2022-ben 205 milliárd euró értékben orosz jegybanki tartalékokat is zárolt.

Bár nagy volt a kísértés, hogy a tőkéhez is hozzányúljanak, végül a tagállamok abban állapodtak meg, hogy csak a kamatokat használják fel Ukrajna megsegítésére. A magyar kormány – a békére hivatkozva – még ezt is ellenezte.