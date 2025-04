Benyújtották a Nemzetközi Büntetőbíróságból való kilépésről szóló törvényjavaslatot

Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes benyújtotta be az Országgyűlésnek a Nemzetközi Büntetőbíróságból való kilépésről szóló törvényjavaslatot.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a Facebookra feltöltött videójában kijelentette, hogy a Nemzetközi Büntetőbíróság „lejáratta nemcsak saját magát, hanem az egész nemzetközi bírósági rendszert azzal, hogy egy nyíltan antiszemita döntéssel nemzetközi körözést adtak ki Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnökkel szemben”.

Ezen döntéssel a Nemzetközi Büntetőbíróság egy politikailag motivált intézménnyé süllyesztette le a nemzetközi bírósági rendszert. Mi, magyarok pedig egy politikailag motivált bírósági rendszernek nem kívánunk a részei lenni

– szögezte le a tárcavezető, aki hozzátette, „ezért a kormány úgy döntött, hogy kezdeményezi a római statútum felmondását, és így Magyarország kilépését a Nemzetközi Büntetőbíróságból”.

Szijjártó Péter arról számolt be, hogy a kormány döntése alapján a Külgazdasági és Külügyminisztérium elkészítette az erről szóló törvényjavaslatot, amelyet a mai napon be is nyújtottak az Országgyűlésnek. Tájékoztatása szerint a parlament még április vége előtt el tudja kezdeni a törvényjavaslat tárgyalását, majd május végén ki is írhatják erről a szavazást, ezt követően pedig az ENSZ-t is értesíteni fogják.

Elmondta, hogy „Magyarország nem kíván egy politikailag motivált, politikai eszközzé lefokozott nemzetközi bírósági rendszer része lenni”. Hozzátette azt is, hogy a nemzetközi jogszabályok értelmében ez a lépés egy év múlva fog hatályba lépni.

Benjamin Netanjahu csütörtökön érkezett Magyarországra

Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök csütörtök hajnalban érkezett Budapestre, hogy tárgyalásokat folytasson Orbán Viktor miniszterelnökkel. A két politikus a Karmelita kolostorban tartott sajtótájékoztatót, amelyről itt számoltunk be.

Az izraeli miniszterelnök magyarországi látogatása a világsajtóban is központi téma lett az elmúlt napokban, mivel 2024 novemberében Netanjahu ellen elfogatóparancsot adott ki a Nemzetközi Büntetőbíróság (ICC), ugyanakkor a magyar kormány többször jelezte, hogy nem tartja érvényesnek a parancsot, és nem is hajtja végre azt.

A kormány csütörtökön kezdeményezi Magyarország kilépését a Nemzetközi Büntetőbíróságból (ICC) – jelentette be Gulyás Gergely. A Miniszterelnökséget vezető miniszter szerint a testület az eredeti céljától eltérve politikai szervezetté vált, amit jól példáz a Netanjahu elleni vádemelés. A kormány elfogadhatatlannak tartja ezt a folyamatot, ezért nem kíván tovább részt venni a bíróság munkájában. A történtek után több ellenzéki párt és politikus is megszólalt már.