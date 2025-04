Orbán Viktor: Érdemes elgondolkodnunk azon, hogy a jövőben ezt így akarjuk-e folytatni

„Érdemes elgondolkodnunk azon, hogy a jövőben ezt így akarjuk-e folytatni, vagy az ilyen helyzetek megoldására kitalálunk valamilyen jogi megoldást” – fogalmazott Orbán Viktor kormányfő a parlamentben azzal kapcsolatban, hogy Varju László azután is elindulhatott az újpesti időközi választáson – és meg is nyerte azt –, hogy elítélte a bíróság. Törvénymódosító javaslat egyelőre nincs az asztalon, de több lehetséges út is áll a kormánypártok előtt.