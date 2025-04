Droglaborra csapott le a rendőrség Csepelen, 500 ezer adag kábítószert foglaltak le

Horváth László drogügyi kormánybiztos Facebook-oldalán közölte, hogy Csepelen félmillió adag kábítószert foglalt le a rendőrség, mely mellett további hét és fél tonna alapanyag került elő, melyből akár 200 millió tablettát is gyárthattak volna. A kormánybiztos kedden nyújtotta be a parlamentnek az új drogtörvényjavaslatot, melyben akár a kábítószer-terjesztők ingatlanját is lefoglalhatják a hatóságok.