Lapunk birtokába jutott egy levél, sikerül rendezni az egyik legfeszültebb fővárosi vitát?

„A BKM, a BKK, a BKV, a BFVK és a BGYH vezérigazgatói tisztségeire a főpolgármester által kiírt pályázat benyújtási határideje lejárt. A Tulajdonosi Bizottság hozzám intézett felkérésének eleget téve ezúttal kérem fel a Tulajdonosi Bizottság, valamint a Klímavédelmi, Közlekedési és Városfejlesztési Bizottság tagjait, tehát Önöket arra, hogy a pályázatokkal összefüggésben bíráló bizottságként segítsék elő azt, hogy főpolgármesterként az Mötv.-ben biztosított kizárólagos javaslattételi jogommal élve tehessek személyi javaslatot a Fővárosi Közgyűlés számára” – fogalmazott Karácsony Gergely a bizottságok tagjainak írt levélben, amely lapunkhoz is eljutott.

Hányan pályáztak?

A főpolgármester a bíráló bizottság elnökének Orbán Árpádot (Tisza) kérte fel. A levélből kiderült:

A Budapesti Közművek (BKM) vezérigazgatói tisztségére tizenkettő, a Budapesti közlekedési Központ (BKK) vezérigazgatói tisztségére hét, a Budapesti közlekedési zrt. (BKV) vezérigazgatói tisztségére hat, a budapest főváros vagyonkezelő központ (BFVK) vezérigazgatói tisztségére nyolc, míg a Budapest gyógyfürdői és hévizei (BGYH) vezérigazgatói tisztségére tíz pályázat érkezett; azzal, hogy egyes pályázók több tisztségre is benyújtották a pályázatukat.

A Főpolgármesteri Hivatal elvégezte a formai áttekintést, nem volt szükség hiánypótlás elrendelésére. Karácsony Gergely rögzítette: „Annak megítélése, hogy az egyes pályázók megfelelnek-e a pályázati kiírásban megfogalmazott tartalmi feltételeknek, az érdemi elbírálásra tartozó kérdés. Az erről való döntés megalapozása érdekében – a benyújtott önéletrajzok elemzése alapján – a Főpolgármesteri Hivatal egy előzetes értékelést végzett ebben a tárgykörben, de különösen a mérlegelést igénylő feltételek esetében számítok arra, hogy a bíráló bizottság, szükség esetén a pályázóhoz a személyes meghallgatáson intézett tisztázó kérdések feltétele után, maga is állást foglal a pályázónak a feltételeknek való megfeleléséről, segítve ezzel az adott pályázat érvényességéről való főpolgármesteri döntés meghozatalát”.

Karácsony Gergely többek között arra kérte a bíráló bizottságot, hogy „az arra alkalmasnak tartott pályázókat személyesen is hallgassa meg, ami alapján tegyen – a pályázati feltételeknek való tartalmi megfelelésre is kiterjedő indokolással ellátott – személyi javaslatot a főpolgármester számára”. A főpolgármester azt is kérte, hogy a bizottság ülésein biztosítsák „az adott gazdasági társaság munkavállalói reprezentatív szakszervezeteit képviselő személy tanácskozási joggal való jelenlétét; az érintett szakszervezetek számára az erre irányuló felkérő levelet a jelen felkérő levéllel együtt küldöm ki”.

A pályázatokkal kapcsolatban kérdéseket küldtünk a Főpolgármesteri Hivatalnak. A fővárosi cégek vezető pozícióinak beöltése korábban politikai vitát eredményezett a Fővárosi Közgyűlés frakciói között, amelyről itt írtunk részletesen.

(Borítókép: Fővárosi Közgyűlés 2025. február 26-án. Fotó: Tövissi Bence / Index)