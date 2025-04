Pénteken utoljára élvezhetjük a tavaszias idillt az ítéletidő előtt

Pénteken gomolyfelhős, napos, száraz időre számíthatunk. Az északkeleti szél csak helyenként élénkül meg, miközben az időnként megnövekvő gomolyfelhőkből legfeljebb déli és délnyugati területeken alakulhat ki egy-egy jelentéktelen zápor.

A nappali csúcshőmérséklet 18-22 fok között alakul. A jelenlegi enyhe időjárás szombatig kitart, majd jelentős változás várható: szombaton a hidegfront érkezése előtt még 14-21 fok közé melegszik a levegő, de fokozatosan növekszik a felhőzet, amit eső és záporok követnek. Az északkeleti-keleti országrészben zivatarok is kialakulhatnak. Az északi szél megerősödik.

Vasárnapra sarkvidéki eredetű hideg légtömeg árasztja el térségünket. A hőmérséklet drasztikusan, több mint 10 fokkal csökken. A záporok mellett havas eső és hózáporok is előfordulhatnak, miközben a szél több területen viharossá fokozódik.

Mit hoz a jövő hét?

A jövő hét első felében továbbra is felhős időre és záporokra számíthatunk. A hidegfront hatására a hőmérséklet jelentősen visszaesik a korábbi értékekhez képest. Fontos megjegyezni, hogy a területi átlagban a csapadék mennyisége nem lesz jelentős, nagyobb mennyiség csak kisebb gócokban fordulhat elő.

Hétfő reggelre többnyire 0 és mínusz 5 fok közé hűl le a levegő, és a szél is fújni fog, ami nem engedi annyira lehűlni a felszín közeli légréteget, de nehezíti a fagy elleni védekezést. Keddtől lassan enyhül az idő, az éjszakai lehűlés mértéke a felhőzettől is erősen függ majd. A jövő hét első felében is lesznek felhők felettünk, záporok továbbra is előfordulhatnak.

Összességében országos csapadék nem valószínű. A záporok területi átlagban nem hoznak jelentős mennyiséget, az csak kisebb gócokban jöhet össze, és a jövő hét közepéig várhatóan 10 milliméternyinél kevesebb csapadék hullik.

