Karácsony Gergely keményen beleszállt Nagy Ervinbe és a Tisza Pártba is

Karácsony Gergely az ÖTRing Gavra Gáborral című műsorának vendége volt, ahol elmondta: „Még egy Facebook-komment sem érkezett” arra a nyílt levélre, amelyet Lázár Jánosnak írt, miután 44 napja nem kapott választ a kormány által kijelölt minisztertől tárgyalási ajánlatára Rákosrendező ügyében.

Hangsúlyozta, már akkor megkereste a kormányt, amikor valószínűvé vált, hogy a főváros lehet a terület tulajdonosa. Azóta a fővárosi közművek tulajdonjogát már be is jegyezték, egy kormányhatározat pedig ki is jelölte a tárgyalásokra Lázárt, így a főpolgármester szerint már semmi sem indokolja, hogy „tovább húzzuk az időt”.

Hozzátette: a vonatkozó jogszabályok és az adásvételi szerződés értelmében több kérdésben is egyezségre kell jutniuk. Az egyik, hogy megállapodásnak kell születnie a MÁV-val a terület hasznosításáról, már csak azért is, mert jelenleg itt megy keresztül a Budapest–Vác vasútvonal, amelyet semmiképp sem szeretnének lezárni. Meg kell állapodniuk a terület rendezéséről – többek között a szemét és a veszélyes hulladék elszállításáról – is, illetve arról, hogy ennek költségeit a felek hogyan osztják meg. Ezen felül el kell indítani azokat a közlekedési fejlesztéseket, amelyek híján a projektből „nem lesz semmi”. Utóbbit egészen biztosan nem lehet Lázár János közreműködése nélkül megoldani. Ezeket az arab befektetővel szemben is vállalta az állam, de egyébként az egész magyar vasúti közlekedés szempontjából is szükségesek.

Aláhúzta: miután bejelentették, hogy élnének az elővásárlási jogukkal, a kormány nem gördített semmilyen akadályt ez elé. Ugyanakkor megjegyezte: ez még nem zárja ki, hogy ne legyen valamilyen politikai csapda a dologban.

Én egy olyan paranoiás vagyok, akit tényleg üldöznek

– fogalmazott.

Karácsony Gergely szerint a főváros előtt álló két legnagyobb kihívás a lakhatási válság és a klímaválság, amelyek összefüggnek. A lakosság agglomerációba történő kiáramlása tömeges ingázáshoz vezet, amely drámaian megnöveli az autóforgalmat. Ezt a folyamatot a rozsdaövezetekből kialakított „zöldlakóövezetek″ létesítésével mérsékelné, és mindenekelőtt ezért tartja „10-es skálán 11-es fontosságúnak”, hogy a Rákosrendezőhöz hasonló területeket ily módon hasznosítsák.

Karácsony Gergely odaszúrt Nagy Ervinnek

A független színházak támogatását folyósító Pro Cultura Urbis Közalapítvány kuratóriuma kapcsán Nagy Ervinnel kialakult konfliktusról úgy fogalmazott: „Minél jobban tisztelem Nagy Ervint mint színészt, annál kevésbé értem Nagy Ervint mint politikust.” Elmondta: azzal, hogy az ominózus előterjesztés nem kapja meg a többséget, csak a szavazás pillanatában szembesült. Ezt előtte sem a bizottsági szakaszban, sem a vita során nem jelezték. Karácsony állítása szerint a Tisza új kuratóriumi tagokra sem tett javaslatot, holott erre ő nyitott lett volna. Megjegyezte, hogy egyébként a Pro Cultura Urbis a támogatási összegeket csupán folyósítja, ám azok elosztásáról a Független Előadó-művészeti Szövetség (FESZ) dönt.

Karácsony Gergely úgy véli, Nagy Ervin „kármentő akcióba” kezdett a pártja számára, mivel ez után a döntés után nyilván „csörögtek a telefonok” a Tiszánál és a Podmaniczky Mozgalomnál. A főpolgármestert felháborította az is, ahogyan Vitézy Dávid reagált a történtekre. Leszögezte: miután a kuratóriumban ülő Schiffer Jánost a frakcióvezető „lebukott szocinak” nevezte, most már biztosan „nem fogja hagyni”, hogy kikerüljön a testületből. A Klímaügynökségnek a fővárosi közművekbe való beolvasztása kapcsán kibontakozott vitáról Karácsony úgy véli, az csupán ürügy az ő támadására.

„Embervadászatot” folytat a Fidesz–Tisza–Vitézy-többség?

Karácsony Gergely úgy véli, „egy politikai játszma” zajlik, amelynek az a lényege, hogy „ki nyerte a főpolgármester-választást, és ki vezeti a fővárost”. Leszögezte: nem fog „elhajolni” a vita elől és kompromisszumot kötni, mert ez arról szól, hogy végre tudja-e hajtani a programját. „Amikor valamit tönkre kell tenni, akkor a Fidesz szépen felcsatlakozik Vitézy Dávid és a Tisza-frakció mögé” – fogalmazott a politikus. Karácsony Gergely szerint a Közgyűlés „jobboldali kétharmada” „embervadászatot” folytat az ő csapata ellen, akik „az elmúlt időszakban a szociális-zöld és emberi jogi gondolatot vitték”. A főpolgármester a Tisza Párt, illetve Vitézy Dávid által képviselt „új típusú ellenzéki politikát végtelenül károsnak és veszélyesnek” tartja, mert „a fővárosi önkormányzatnak ma is oda kéne állni ezen szervezetek mellé”. Hangsúlyozta: „Egy szabadsághiányos rezsimben a fővárosi önkormányzat nem léphet el ettől a civil világtól, amelynek a reprezentánsai ott vannak a Városházán”. Hozzátette: „Ezek nem az én embereim. Pont fordítva van, én vagyok az ő emberük”.

Működőképes marad-e Budapest?

A főpolgármester szerint az, hogy fél éve nem sikerült mellé helyetteseket megválasztani, nem veszélyezteti a város működőképességét, hiszen van költségvetés, a budapesti cégeknek pedig vannak üzleti tervei. Úgy látja, ezekben az ügyekben a „Tisza–Podmaniczky-duó” a működőképesség mellett áll, amit fontos értéknek tart. Ugyanakkor a személyi kérdésekben kialakult konfliktusokat megoldhatatlannak tartja, ezért nincsenek a mai napig helyettesei.

Leszögezte: az általa a jövőben előterjesztett jelölteket a Közgyűlés biztosan nem fogadja el. „Ha lesz főpolgármester-helyettes, akkor az lesz, akit Sára Botond kinevez” – jegyezte meg. Hangsúlyozta: nem ez a főváros igazi gondja, hanem az, hogy a „Budapestet gyűlölő” kormány által a nyakába rakott „brutális pénzügyi terhet” cipel, amely alatt „lassan össze is fogunk dőlni”. Kérdésre válaszolva Karácsony Gergely „teljesen kizártnak” nevezte, hogy újra miniszterelnök-jelöltséget vállaljon.

