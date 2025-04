Orbán Viktor: A kormány a telekomcégekkel és a bankokkal is egyeztet a drágulásról

„Huszonöt év nagy idő, és a nemzetközi politikai térben nagy változások történtek. A Nemzetközi Büntetőbíróság egy globális hatalmi harc részévé vált, és túlterjeszkedett a hatáskörén. Ezek a szervezetek politikai testületté váltak, a Nemzetközi Büntetőbírósággal együtt” – mondta Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth rádióban, akinek interjúja előtt ismét tüntetett a Momentum a közmédia épületénél.

A kormányfő elmondta, voltak országok, amelyek soha nem voltak tagok, példaként említette az Amerikai Egyesült Államokat, Oroszországot, Kínát és Törökországot. Orbán Viktor hozzátette: amikor Magyarország belépett a Nemzetközi Büntetőbíróságba, az összekapcsolódott azzal, hogy az ország elfoglalja a helyét a kommunizmus után, és erre jó eszköz volt a csatlakozás.

Magyarország mindig is fél szívvel állt az egészhez. Aláírtuk a statútumot, de sosem tettük a magyar jog részévé

– fogalmazott a miniszterelnök, aki szerint Magyarország valóban aláírt egy nemzetközi szerződést, ám sosem tette meg azt a lépést, hogy ez kikényszeríthető legyen.

Azzal kapcsolatban, hogy miért nem tartóztatta le Magyarország Benjamin Netanjahu Budapestre látogató izraeli miniszterelnököt, Orbán Viktor azt válaszolta: „Nem szoktuk letartóztatni a vendégeket. Nem akartuk letartóztatni, mert Izrael a barátunk.” Orbán Viktor szerint ha erre lett is volna szándék, akkor sem tudták volna a rendőröket erre utasítani, mert ez nem vált a magyar jog részévé.

Se akarat, se jogi lehetőség nem volt

– jegyezte meg a kormányfő.

A miniszterelnök úgy látja, egy olyan világban élünk, amelyben Nyugat-Európában erősödik az antiszemitizmus. Orbán Viktor szerint ez összefüggésben van a migráció növekedésével, amit a brüsszeliek nem akarnak megállítani. „Magyarország számára fontos Izrael stabilitása, ha ez megdől, annak mi a kárvallottjai leszünk. Izrael stabilitása nemzeti érdekünk” – vélekedett a kormányfő, aki szerint a bevándorlási hullám is azért történt, mert a szíriai háború miatt elindultak az emberek Európa felé.

Orbán Viktor elmondta, hogy bár a pontos számok nem ismertek, de körülbelül 100 ezer fölött van az Izraelben élő magyar származásúak száma, az állam pedig felelősséggel tartozik az állampolgáraiért, amit a mostani kormány meg is tesz. Megjegyezte, hogy van egy gazdasági érdek is a jó kapcsolatok háttere mögött, mivel több izraeli dolgozik high-tech cégeknél, van egy katonai együttműködés, és Magyarország katonai eszközöket is vásárol Izraeltől.

Tíz cél, ami biztosan teljesülni fog

A gazdasági helyzettel kapcsolatban Orbán Viktor emlékeztetett, hogy a kormány tíz célt tűzött ki az idei évre a szektor fejlesztése érdekében, ebből öt gazdasági és öt politikai.

Kijelentette, hogy az öt gazdasági cél között van az árletörés, ami szerinte nagy csata, de sikerülni fog. Emellett kiemelte Európa legnagyobb adócsökkentésének tervét, a 100 gyár elképzelést, a Demján Sándor Programot, valamint a nyugdíjas áfa-visszatérítést is a 2025-ös célok közül. Az öt politikai programként megemlítette Ukrajna EU-tagságának megvitatását, a gyermekvédelem megerősítését, a kistelepülések fejlesztését, a külföldről jövő politikai finanszírozás megszüntetését, valamint a kábítószer elleni fellépést.

Ez a tíz dolog biztosan meg fog történni

– jelentette ki a miniszterelnök, aki arra számít, hogy az első negyedévben növekedni fog a magyar gazdaság, ráadásul a másodikban 1,5, míg a harmadik negyedévben 3 százalékkal. A kormányfő szerint mindennek az a kulcsa, hogy legyen munka, és Magyarországon még sosem dolgoztak annyian, mint most. Ez a szám pedig csak nőni fog.

Orbán Viktor arról is beszélt, hogy a hosszú ideje munka nélkül önmagát fenntartani akaró cigány közösségnek is munkát tudnak adni. Álláspontja szerint fontos, hogy ezt a közösséget a tanuláson és a munkán keresztül lehessen beintegrálni a társadalomba. Ennél a résznél hozzáfűzte: az ő elképzelése az, hogy 5 millióan dolgozzanak Magyarországon.

Nyugat-Európában más politikát folytatnak. Nekünk az a politikánk, hogy az amerikai elnök béketörekvéseit támogatjuk. Nyugaton utálják Trump elnököt, és ők nem egy béketervet, hanem egy háborús tervet dolgoztak ki

– fogalmazott a miniszterelnök.

Orbán Viktor úgy látja: helyes, ha a védelmünket és a gazdaságunkat megerősítjük, mert akkor lehet sikerünk. „A csóró országoknak soha nincs esélyük, ezért Magyarországon nem háborús, hanem béketerv van” – mondta.

Az ukrajnai háborút egy borzalmas háborúnak nevezte, aminek szerinte nem érzékeljük testközelből a brutalitását, ahol európai keresztény emberek ölik meg egymást. „Ami már nem olyan veszélyes, de mégis olyan országban zajlik, ahol a vesztésre álló hadseregbe magyarokat is besoroznak” – tette hozzá Orbán Viktor, aki úgy látja: Magyarország akkor is meg tudja valósítani a béketervét, ha az európai közeg nem kedvező.

Orbán Viktor szerint az élelmiszerárak emelkedése súlyosan érintette a magyar családokat. A második nagy drágulást hozó terület a szolgáltatások területe volt, különösen a telekommunikációs szolgáltatásokat tekintve. A kormányfő ugyanakkor bízik benne, hogy szót tudnak érteni, és nem kell beavatkozni, mivel csak három céggel kell megállapodni. Orbán Viktor arra számít, hogy ez sikerülni is fog. Harmadik területként a banki szolgáltatásokat nevezte meg, ahol reális esélyt lát a megállapodásra, ugyanis magas adók terhelik őket, ám így is profittal zárják az évet.

„Ha nincs narkó, nincs narkós sem”

Az interjúban szóba került Orbán Viktor hétközi tarnazsadányi látogatása is, ahol szerinte a polgármester igyekszik rendet tartani a településen. Elmondása szerint több olyan ember van a környéken is, akik drogot árulnak, és szétverik a közösségeket. A miniszterelnök elmondta: beszélt olyan családokkal, ahol a gyerek belehalt a kábítószerbe. Egyúttal köszönetet mondott a rendőröknek a belbiztonságért, miután több mint 3500 rendőrt mozgósítottak erre a munkára, és az ezernél is több bevetésnek köszönhetően több mázsa kábítószert sikerült lefoglalni a különböző akciók keretében.

A kábítószer-hálózat fölszámolásakor az emberek megkapják a büntetésüket, és ezért kellett a szigorítás. Mert ha nem elég erősek a büntetések, és a kereskedők újra megjelennek, akkor a küzdelem reménytelenné válna

– mondta Orbán Viktor, hozzátéve, meg kell mutatni, hogy a rendőrök munkájának van értelme. Megemlítette azt is, hogy a rajtaütéseket követően a hatóságok elkobozzák a kereskedők autóját, házát és a kábítószer-kereskedelemből szerzett vagyonát is.

A miniszterelnök elmondta, hogy az alkotmány szerint tilos a kábítószer előállítása, terjesztése, fogyasztása és népszerűsítése is. Mint mondta, a fogyasztást jelenleg is tiltja a törvény.

Ha nincs narkó, akkor nincs narkós sem

– mondta Orbán Viktor, aki arra számít, hogy a mostani lépésekkel jelentősen csökken a fogyasztók száma, és a jövőben eljöhet a kábítószermentes Magyarország.

A gyülekezési törvény módosításával összefüggő tüntetésekkel kapcsolatban a miniszterelnök elmondta, hogy a kormány törvénymódosítást tervez, ami megpróbálja a nem tüntető emberek jogait is figyelembe venni. Orbán Viktor szerint jó, ha mindenki elmondhatja a véleményét, az viszont nem, ha emiatt „emberek ezrei ragadnak a dugóban”.

Mint mondta, született egy ítélet, ami megengedte a hídlezárást, és ezt a Parlament tehette lehetővé. A törvénymódosítással azt akarják megakadályozni, hogy ne lehessen egyszerre több hidat lezárni.

(Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth Rádió stúdiójában ahol interjút adott a Jó reggelt Magyarország! című műsorban 2025. április 4-én. Fotó: Miniszterelnöki Sajtóiroda / Fischer Zoltán / MTI)