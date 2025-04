A bíróságról jelentkezett a Tisza Párt önkénteseit akasztással fenyegető férfi

Ahogy arról beszámoltunk, múlt szombaton egy férfi akasztással fenyegette meg a Tisza Párt önkénteseit a Kelenföldi vasútállomásnál felállított standjuknál. „Mocskos hazaárulók vagytok! B*******k meg a k***a anyátokat! Nem rendőr kell ide, hanem hóhér! Mindnyájótokat föl kell akasztani! A génjeitekben kell kiirtani az ilyen csőcseléket” – fogalmazott a férfi, aki ököllel fenyegetett meg egy önkéntest, majd egy másik Tisza-aktivistához fordulva azt mondta: „Fel foglak akasztani, ha lesz rá lehetőségem!”

A rendőrség elfogatóparancsot adott ki az 59 éves Czédulás József ellen, aki még a rendőrök kiérkezése előtt elhagyta a helyszíntl, de azóta már őrizetbe is vették. A kihallgatáson és a bíroságon is beismerte tettét, így gyorsított eljárásban hat hónap felfüggesztett börtönbüntetésre ítélték, viszont az ítélet még nem jogerős. Czédulás szombaton egy saját videóval jelentkezett a Budai Központi Kerületi Bíróság elől.

Véget ért egy 72 órás tortúra, négy zárkában voltam, és körülbelül egy kilónyi papírom gyűlt össze

– mesélte.

Elmondta, hogy magától ment be a bíróságra, „engem nem kellett körözni”, ezeket pedig enyhítő körülménynek vette a bíróság. „Nagyon jó volt az ügyvéd, a bírónő, még az ügyész is nagyon jó volt, a rendőrök is nagyon rendesek voltak, mindenki szelfizett” – tért ki a részletekre. Ötvenezer forint büntetés megfizetésére kötelezték, azt mondta, hogy ezt kifizeti.

„Ezen az ajtón én kijöttem, mert a hazaárulókat becsméreltem” – mutatott a bíróság épületére – „Nem is olyan sokára ki fog derülni, hogy kik a hazaárulók, és azok is be fognak kerülni” – tette hozzá. Véleménye szerint akik őt kergetik, azok is be fognak majd kerülni, és ők nem fognak kijönni, ahogy a „hazaárulók sem”.