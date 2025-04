Gulyás Gergely szerint pár hónapon belül lekerülhet a szankciós listáról Rogán Antal

Rogán Antal belátható időn belül lekerülhet az amerikai szankciós listáról. Erről beszélt Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter az RTL Híradónak.

„Továbbra is meg vagyunk győződve arról, hogy rekordrövidségű lesz az az időszak, amit Rogán Antalnak a szankciós listán kell töltenie. Mivel ennek az intézkedésnek semmilyen alapja nem volt, reméljük, hogy az új amerikai adminisztráció hamar vissza fogja vonni” – fogalmazott a miniszter.

Arra a kérdésre, hogy Rogán Antal mikorra kerülhet le a listáról, a miniszter azt válaszolta: akár pár hónapon belül. Gulyás Gergely emellett úgy véli, az Európai Unió a hibás abban, hogy nem mérsékelték Donald Trump amerikai elnök vámjait, és szerinte a nagyobb tagállamok vezetőinek tárgyalniuk kellene az elnökkel a kiszabott vámok csökkentéséről.

Már tárgyalás is volt az ügyben

David Pressman korábbi budapesti amerikai nagykövet még januárban jelentette be, hogy az Egyesült Államok szankciós listára tette Rogán Antalt, mivel az indoklás szerint „ő a magyarországi rendszerszintű korrupció tervezője és fő haszonélvezője”. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Washingtonban februárban erről is tárgyalt , ahol kijelentette: „Rogán Antal miniszterkollégám szankciós listára helyezése is egyfajta kicsinyes, pitiáner bosszúja volt a megbukott, Budapestről frusztráltan távozó korábbi nagykövetnek, és őszintén remélem, hogy ezen politikai bosszú által motivált, Magyarországnak károkat okozó szankciós intézkedések ügyében is ma miniszter úrral majd előre tudunk lépni.”