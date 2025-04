Hadházy Ákos: Matolcsy György felvette a kapcsolatot az ellenzék vezetőivel

Hadházy Ákos független országgyűlési képviselő interjút adott a Népszavának. A politikus elmondta, hogy a Pride betiltása elleni tüntetéseket nem tartja önismétlésnek, ugyanis nem a régi tüntetéseket akarják megismételni. Szerinte az ellenzéki pártok egyik hibája az, hogy arról beszéltek, „nincs szükség valódi ellenállásra”, mivel ők majd anélkül verik meg a Fideszt.

Ez azonban egyszer sem sikerült. Hozzátette, hogy voltak nagy tüntetések, de arra nem volt példa, hogy addig kitartanak, ameddig el nem érik a kívánt céljukat. Az interjúban emellett szóba került:

Az elmúlt hetek tüntetéseit sikeresnek véli, ugyanis több ezer ember ment ki az utcára, valamint Orbán Viktor bejelentése szerinte arra utal, hogy „nagyon is zavarjuk a hatalmat”.

A korábban Hadházy Ákos által bejelentett 24 órás tüntetéssel kapcsolatban elmondta, hogy az Erzsébet hidat mindenképpen lezárják, viszont nem az elfoglalt hidak száma, hanem a részt vevő tömeg számít. Az autósoktól elnézést kért, és hozzátette, hogy ha leteszik az autót, és csatlakoznak, akkor a tüntetésnek is hamarabb vége lesz.

A Tisza Párt-féle Nemzet Hangja felmérésének kitöltésén – amennyiben találkozik egy gyűjtőponttal – elgondolkodna, de szerinte ebben a formában a Nemzeti Konzultációhoz hasonlítana.

A 2026-os választásokkal kapcsolatban elmondta, hogy nem érdekli, mely pártok támogatják. Úgy érzi, hogy van még dolga a politikában, ahogy a Tisza Párt jelöltjének is van joga ellene indulni, „ha úgy érzik”. Az eredményt azonban egyelőre lényegtelennek tartja, mivel jelenleg a tüntetéseket tartja a legfontosabbnak.

Matolcsy Györggyel kapcsolatban elmondta, hogy tudomása szerint felvette a kapcsolatot az ellenzék vezetőivel. A Magyar Nemzeti Bank elnöke pedig Dubajba utazik, mivel az egy „szép meleg ország, kiadatás nélkül” – mondta.

Március vége óta zajlanak a tüntetések

Ahogy arról az Index is beszámolt, március 25-e óta több tüntetést is szerveztek a fővárosban a Pride-ot betiltó és a gyülekezési jogot korlátozó törvény elfogadása miatt. A forgalmat már az első demonstráció is nehezítette Budapesten, és ez volt a helyzet április 1-jén is. A demonstrálók elfoglalták az Erzsébet, a Szabadság és a Petőfi hidat is, emellett Hadházy Ákos független parlamenti képviselő bejelentette, hogy 24 órás megmozdulást terveznek egy héttel később.

Orbán Viktor miniszterelnök pénteken a Kossuth rádióban a hídfoglaló tüntetésekkel kapcsolatban közölte, hogy olyan törvénymódosítást nyújtanak be, „amely megpróbálja a nem tüntető, tehát az adott demonstrációtól távol maradók jogait is figyelembe venni”.

Az Országgyűlés többsége március 18-án sürgősségi eljárásban, feszült vita után megszavazta a gyülekezési jogot érintő, a Pride korlátozását, tiltását lehetővé tévő javaslatot. A szavazás botrányba fulladt, amikor momentumos képviselők – valamint Hadházy Ákos – füstgyertyákat gyújtottak az ülésteremben.