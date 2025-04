Újabb tüntetést szervez a Momentum, blokád alá venné a parlamenti bejáratokat

Újabb tüntetést szervez a Momentum Mozgalom, ezúttal április 14-re a Parlament elé, amikor döntést fognak hozni az Alaptörvény tizenötödik módosításáról. A mozgalom közösségi oldalán „Kossuth téri blokád – üzenj a kétharmadnak” címmel tette közzé tervét.

Április 14-én szavaz a fideszes állampárt az Alaptörvény tizenötödik módosításáról, amivel végérvényesen elvennék tőlünk a gyülekezési alapjogunkat – HA HAGYJUK! Uszító és egyszerre gyáva hatalom ez, mindent elvennének tőlünk, de egyszer meg kell vetnünk a lábunkat, és AZT KELL MONDANUNK, HOGY ELÉG VOLT!

– áll a bejegyzésben.

Arra szólítják fel az embereket, hogy vegyék blokád alá a parlamenti bejáratokat, s akadályozzák meg közösen, hogy „a putyini útra tereljenek minket, és megfosszanak a szabadságunktól”.

Március vége óta zajlanak a tüntetések

Ahogy arról az Index is beszámolt, március 25-e óta több tüntetést is szerveztek a fővárosban a Pride-ot betiltó és a gyülekezési jogot korlátozó törvény elfogadása miatt. A forgalmat már az első demonstráció is nehezítette Budapesten, és ez volt a helyzet április 1-jén is. A demonstrálók elfoglalták az Erzsébet, a Szabadság és a Petőfi hidat is, emellett Hadházy Ákos független parlamenti képviselő bejelentette, hogy 24 órás megmozdulást terveznek egy héttel később.

Orbán Viktor miniszterelnök pénteken a Kossuth rádióban a hídfoglaló tüntetésekkel kapcsolatban közölte, hogy olyan törvénymódosítást nyújtanak be, „amely megpróbálja a nem tüntető, tehát az adott demonstrációtól távol maradók jogait is figyelembe venni”.

Az Országgyűlés többsége március 18-án sürgősségi eljárásban, feszült vita után megszavazta a gyülekezési jogot érintő, a Pride korlátozását, tiltását lehetővé tévő javaslatot. A szavazás botrányba fulladt, amikor momentumos képviselők – valamint Hadházy Ákos – füstgyertyákat gyújtottak az ülésteremben.