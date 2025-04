Újra felütötte a fejét Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében az afrikai sertéspestis

A Jobbik korábbi erőfeszítései, figyelemfelhívó bejelentései ellenére továbbra sem tudta az állategészségügy megfelelően kezelni a jó néhány évvel ezelőtt kirobbant járványt, az afrikai sertéspestist (ASP) – írja szerkesztőségünknek küldött közleményében a párt.

A párt képviselői a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei közgyűlésben sajtótájékoztatókon számoltak be a pusztító kór rohamos terjedéséről, felhívva a figyelmet a megfelelő intézkedések megtételére. A kór terjedése elsősorban a vaddisznóállomány szabad vándorlásával és emiatt a területen történő vadászattal kerülhet be a háztáji sertésállományba. Emellett természetesen a fertőzött élelmiszereken keresztül is veszélyt jelent a házi sertésekre. A hatóságok tehetetlen viselkedése miatt a megye szinte teljes vaddisznóállománya kipusztult, és innen elterjedve megtizedelte a vadállományt egészen a Duna vonaláig – tudatta az ellenzéki párt.

A párt akkor is felhívta a figyelmet a térségben élő, önellátó háztáji gazdálkodókat érő hatalmas veszélyre, illetve a vármegyében működő nagyüzemi sertéshizlaldák kitettségére. Az afrikai sertéspestis (ASP) elterjedése drámai módon érinti a térség élelmiszer-ellátását, ebből fakadóan magában hordozza a sertéshúsexport befagyasztását, az import szükségszerű emelkedését, ami a fogyasztói árak drámai emelkedéséhez vezethet.

A kór terjedését most a hivatalos bejelentés alapján Románia felől érkezőként azonosították be, ami Magyarország esetében Csenger és térségét érinti egyelőre.

A Jobbik azonnali intézkedést követel az állategészségügyi és járványügyi hatóságoktól. Mentsük meg a magyar gazdákat, mentsük meg a magyar sertéshúst fogyasztó honfitársainkat a külföldi importélelmiszerektől – zárta közleményét a Jobbik.

Ahogyan az elmúlt napokban többször is beszámoltunk róla, a ragadós száj- és körömfájásjárvány 50 év után ismét pusztít Magyarországon, Szlovákia – ahol már a dolgozókat sem engedik haza a farmokról – és Ausztria már több határátkelőnél is bevezette a szigorítást vagy a lezárást Magyarország irányába. A kormány egy állategészségügyi operatív törzset hozott létre, és tovább szigorított a szabályokon, hiszen már négy szarvasmarhatelep érintett a fertőzésben. Nagy István agrárminiszter eredményes védekezésről számolt be.