Már nemcsak az Indexet, hanem a Telexet is szerkesztené Magyar Péter

Kommentben fogalmazott meg súlyos kritikát Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke a Telexről. Az ellenzéki politikus szerint a lap egy óra alatt több cikket írt meg Lázár János építési és közlekedési miniszterről, mint előbbi országjárásáról tíz nap alatt. A politikus korábban az Index esetében is nehezményezte, hogy nincs beleszólása a lap szerkesztésébe.

Lázár János építési és közlekedési miniszter és Menczer Tamás a Fidesz–KDNP politikai igazgatója április negyedikén Pátyon tartott lakossági fórumot. Az újabb Lázárinfón többek között elhangzott, hogy a Pride tilos, a kábítószert üldözni fogják, Orbán Viktor a magyarok embere, Magyar Péter pedig a brüsszelieké. Ezt követően a miniszter a sajtó kérdéseire is hosszasan válaszolt, ahol a témák között előkerült a „luxizás és kullancsozás”, a magyar nagyvállalkozók kötelessége, a Pride-kérdés, valamint Magyar Péter és a Tisza Párt országjárása is.

A miniszter utcafórumáról a Telex is beszámolt, a cikket pedig a Facebook-oldalukon is megosztották, amelynél a hozzászólásokban nem sokkal később Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke is megjelent, hogy kritizálja a lapot.

1 órán belül ez a 3. Lázár cikk. 10 nap alatt pedig 1 cikket sikerült összeütnötök a legerősebb párt több tízezer embert megmozgató országjárásáról. Ilyen ez a mindentől független sajtó

– írta egy gúnyos emojival megspékelve mondandóját a politikus.

Magyar Péter nem most először próbál meg beleszólni egy lap szerkesztésébe. Korábban már nehezményezte, hogy nincs beleszólása az Index szerkesztésébe, és úgy vélte, hogy lapunk keveset foglalkozik vele, holott többet írtunk róla, mint Orbán Viktorról.

A Tisza Párt elnöke nemcsak az Indexet, de a Telexet, a 444-et, a 24.hu-t, és azt a Partizánt is célkeresztbe vette, amelynek köszönhetően országosan ismertté vált. A Media1 azonban cáfolta Magyar Péter mostani állítását, és egy gyors keresés után megállapította, hogy a Telex jóval több cikket írt Magyar Péterről, mint Lázár Jánosról.